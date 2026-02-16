ua en ru
Пн, 16 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Вагнеровцам дали новое задание: ФСБ готовит очередные спецоперации

Европа, Понедельник 16 февраля 2026 05:00
UA EN RU
Вагнеровцам дали новое задание: ФСБ готовит очередные спецоперации Фото: бойцы "Вагнера" (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Российские спецслужбы активизировали работу в Европе, используя сеть бывших участников ЧВК для поиска исполнителей диверсий. По данным западных источников, речь идет о вербовке так называемых "одноразовых агентов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times.

Читайте также: Российский флаг и эмблема "Вагнера": в Болгарии нашли базу боевиков

Новая тактика российских спецслужб

Российская разведка и ФСБ задействуют бывших участников ЧВК "Вагнер" для поиска исполнителей в европейских странах.

По информации собеседников западных изданий, экс-вербовщики, которые ранее привлекали россиян к участию в боевых действиях в том числе в Украине, получили новое направление работы — подбор экономически уязвимых людей в ЕС для выполнения задач спецслужб.

Кого и как вербуют

Речь идет о привлечении лиц, готовых за вознаграждение выполнять поручения — от поджогов до распространения экстремистских материалов.

После массовых высылок российских дипломатов из ряда столиц Евросоюза возможности традиционной агентурной сети сократились, что подтолкнуло Москву к поиску альтернативных инструментов влияния.

Сообщается, что вербовщики используют знание местных языков, а также телеграм-каналы и другие онлайн-платформы для поиска кандидатов среди маргинализированных групп.

По оценкам экспертов, такая модель повышает риск попыток саботажа и насильственных действий на территории стран ЕС и НАТО, хотя значительная часть подобных схем уже выявляется и пресекается службами безопасности.

Напоминаем, что контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований разоблачила помощника лесничего одного из государственных хозяйств в Харьковской области, которого подозревают в сотрудничестве с оккупантами во время боев за Изюм весной 2022 года. По данным следствия, в апреле того года он вместе с боевиками ЧВК "Вагнер" обстрелял автомобиль украинских военных в лесном массиве на территории Изюмского района.

Отметим, что на российском танкере так называемого "теневого флота", который был атакован Украиной в акватории Средиземного моря, выявили двух бывших военнослужащих ГРУ и участников ЧВК "Вагнер". По имеющейся информации, они могли быть причастны к разведывательной деятельности в европейских водах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вагнеровцы Российская Федерация
Новости
Москва под массированной атакой дронов: что известно
Москва под массированной атакой дронов: что известно
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы