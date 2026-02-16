ua en ru
Вагнерівцям дали нове завдання: ФСБ готує чергові спецоперації

Європа, Понеділок 16 лютого 2026 05:00
UA EN RU
Вагнерівцям дали нове завдання: ФСБ готує чергові спецоперації Фото: бійці "Вагнера" (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Російські спецслужби активізували роботу в Європі, використовуючи мережу колишніх учасників ПВК для пошуку виконавців диверсій. За даними західних джерел, йдеться про вербування так званих "одноразових агентів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Financial Times.

Читайте також: Російський прапор і емблема "Вагнера": у Болгарії знайшли базу бойовиків

Нова тактика російських спецслужб

Російська розвідка і ФСБ задіють колишніх учасників ПВК "Вагнер" для пошуку виконавців у європейських країнах.

За інформацією співрозмовників західних видань, екс-вербувальники, які раніше залучали росіян до участі в бойових діях, зокрема в Україні, отримали новий напрямок роботи - підбір економічно вразливих людей у ЄС для виконання завдань спецслужб.

Кого і як вербують

Йдеться про залучення осіб, готових за винагороду виконувати доручення - від підпалів до поширення екстремістських матеріалів.

Після масових висилок російських дипломатів із низки столиць Євросоюзу можливості традиційної агентурної мережі скоротилися, що підштовхнуло Москву до пошуку альтернативних інструментів впливу.

Повідомляється, що вербувальники використовують знання місцевих мов, а також телеграм-канали та інші онлайн-платформи для пошуку кандидатів серед маргіналізованих груп.

За оцінками експертів, така модель підвищує ризик спроб саботажу і насильницьких дій на території країн ЄС і НАТО, хоча значна частина подібних схем уже виявляється і припиняється службами безпеки.

Нагадуємо, що контррозвідка Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрила помічника лісничого одного з державних господарств у Харківській області, якого підозрюють у співпраці з окупантами під час боїв за Ізюм навесні 2022 року. За даними слідства, у квітні того року він разом із бойовиками ПВК "Вагнер" обстріляв автомобіль українських військових у лісовому масиві на території Ізюмського району.

Зазначимо, що на російському танкері так званого "тіньового флоту", який був атакований Україною в акваторії Середземного моря, виявили двох колишніх військовослужбовців ГРУ та учасників ПВК "Вагнер". За наявною інформацією, вони могли бути причетні до розвідувальної діяльності в європейських водах.

