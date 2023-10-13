"Хезболла" заявила о готовности присоединиться к войне против Израиля

Ливанская военизированная группировка "Хезболла" якобы готова присоединиться к войне боевиков ХАМАС против Израиля.

Об этом заявил заместитель лидера "Хезболлы" Наим Кассем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

"Мы полностью готовы, и когда придет время действовать, мы это сделаем", - заявил Кассем.

После этого в северной части Израиля, которая граничит с Ливаном, начали звучать сирены.

Как отметило издание The Times of Israel, последние несколько дней там было несколько ложных тревог из-за вероятного запуска ракет или дронов со стороны Ливана.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали похищать и убивать мирных жителей и военных.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против террористов и нанесла удары по местам их дислокации в секторе Газа.

Ливанская "Хезболла" с самого начала конфликта активно поддерживает действия ХАМАСа. Также боевики "Хезболлы" уже обстреливали территорию Израиля, ЦАХАЛ наносил удары в ответ.