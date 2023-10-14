Израиль заявил о ликвидации верхушки ХАМАС, руководившей нападением

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации верхушки ХАМАС. Главари боевиков руководили нападением на Израиль в прошлую субботу, 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ ликвидировал командира спецназа ХАМАС, руководившего вторжением боевиков на южные общины Израиля на прошлой неделе. Речь идет об Али Кадхи - командире так называемого подразделения "Нухба".

Как заявляет Израиль, Кадхи был ликвидирован в результате удара беспилотника по Сектору Газы.

По данным ЦАХАЛа, Кадхи был арестован Израилем в 2005 году за похищение и убийство израильских гражданских и был осовбожден в рамках обмена пленными в 2011 году.

כלי טיס של חיל-אוויר, בהכוונה מודיעינית של שב"כ ואמ"ן, חיסלו אתי בכוח הנח'בה של ארגון הטרור חמאס, שהוביל מתקפת טרור ביישובי עט אחרון. בשנת 2005 עלי נעצר בעקבות חטיפה ורצח של ישראלים והוחזר כחלקל ט. pic.twitter.com/BpfqdxEUeT — Israeli Air Force (@IAFsite) October 14, 2023

Нападение ХАМАС на Израиль

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС из Сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

В течение недели стороны обмениваются ракетными ударами, а СМИ предполагают, что Израиль планирует проведение наземной операции.

Сегодня утром ЦАХАЛ сообщил, что ликвидировал главаря ХАМАС Мерада Абу Мерада. Он был ответственен за воздушную систему террористов, а также руководил нападением в минувшие выходные.