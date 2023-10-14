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Израиль заявил о ликвидации верхушки ХАМАС, руководившей нападением

Сектор Газа, Суббота 14 октября 2023 16:12
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Израиль заявил о ликвидации верхушки ХАМАС, руководившей нападением Фото: Израиль заявил о ликвидации верхушки ХАМАС, руководившей нападением (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации верхушки ХАМАС. Главари боевиков руководили нападением на Израиль в прошлую субботу, 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ ликвидировал командира спецназа ХАМАС, руководившего вторжением боевиков на южные общины Израиля на прошлой неделе. Речь идет об Али Кадхи - командире так называемого подразделения "Нухба".

Как заявляет Израиль, Кадхи был ликвидирован в результате удара беспилотника по Сектору Газы.

По данным ЦАХАЛа, Кадхи был арестован Израилем в 2005 году за похищение и убийство израильских гражданских и был осовбожден в рамках обмена пленными в 2011 году.

Нападение ХАМАС на Израиль

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС из Сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

В течение недели стороны обмениваются ракетными ударами, а СМИ предполагают, что Израиль планирует проведение наземной операции.

Сегодня утром ЦАХАЛ сообщил, что ликвидировал главаря ХАМАС Мерада Абу Мерада. Он был ответственен за воздушную систему террористов, а также руководил нападением в минувшие выходные.

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Израиль ХАМАС Сектор Газа
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