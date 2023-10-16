Сколько "вагнеровцев" остается в Беларуси: новые данные "Гаюн"

На территории Беларуси продолжает функционировать лагерь наемников российской частной военной компании(ЧВК) "Вагнера". Всего же в стране количество боевиков этой группировки может составлять до тысячи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "Беларускі Гаюн".

По оценкам мониторинговой группы, по состоянию на сейчас в Беларуси в целом может находиться до 1000 "вагнеровцев".

"Число наемников ЧВК Вагнера в Беларуси в сентябре продолжило снижаться. Значительной активности наемников в Беларуси не наблюдалось. Численность наемников можно оценить в 500-1000 человек", - говорится в публикации.

Согласно последним данным, на конец сентября в лагере в деревне Цель Могилевской области, где располагались наемники ЧВК "Вагнера" находилось примерно 1040 единиц техники и 99 палаток.

Ранее в "Беларускі Гаюн" отмечали, что наемники ЧВК "Вагнера" и их техника продолжают дислоцироваться в Могилевской области Беларуси.

ЧВК "Вагнера" в Беларуси

Напомним, в июне наемники российской ЧВК "Вагнера" под руководством Евгения Пригожина предприняли попытку государственного переворота в РФ. Боевикам удалось взять под свой контроль Ростов и Воронеж, и они двигались на Москву, однако после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко российским наемникам разрешили "переехать" в РБ.

В августе в России упал самолет, на борту которого, вероятно, находился основатель ЧВК "Вагнера" Пригожин. Он, как заявляют россияне, погиб на месте. После этого был зафиксирован выезд "вагнеровцев" из Беларуси.

Добавим, что недавно стали появляться сообщения о том, что некоторые "вагнеровцы" снова были замечены в Украине, куда они вернулись для участия в боевых действиях в составе российской оккупационной армии.

Отметим, что по данным Центра национального сопротивления (ЦНС), по состоянию на средину сентября в стране находилось менее тысячи наемников.