Колебания должны прекратиться, - лидер немецкой оппозиции призвал передать Украине ракеты Taurus

"Колебания по поставкам крылатых ракет Taurus должны прекратиться. Шольц должен наконец отказаться от своей сдержанности в этом вопросе. Это чрезвычайно помогло бы Украине", - заявил Мерц.

Он также прокомментировал призыв немецкого канцела к союзникам активизировать свои усилия для помощи Украине. Лидер ХДС отметил, что это "хороший месседж", но это должно касаться и самой Германии.

Ракеты Taurus для Украины.

В октябре немецкие СМИ сообщали, что у правительства Германии нет планов поставлять в Украину дальнобойные ракеты Taurus в ближайшем будущем.

The Wall Street Journal писало, что Германия боится прямой конфронтации с Россией. Берлин считает, что для применения ракет ему необходимо будет отправить своих специалистов в Украину.

Однако в Германии растет давление на канцлера Олафа Шольца с целью вынудить его поставить ракеты Taurus Украине. В частности, премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Taurus дал бы Украине возможность отбиться от постоянных атак беспилотников и ракет.

Также экспрезидент Германии Йоахим Гаук подверг критике позицию правительства по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus. Он считает, что Бундесвер должен предоставить их нашему государству без всяких "но".