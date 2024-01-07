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Премьер Баварии призвал немецкое правительство к поставкам Украине ракет Taurus

Воскресенье 07 января 2024 18:14
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Премьер Баварии призвал немецкое правительство к поставкам Украине ракет Taurus Фото: премьер-министр Баварии Маркус Зедер (flickr.com/apbtutzing)
Автор: Валерия Полищук

Германия должна поставить крылатые ракеты Украине, подвергшейся нападению со стороны России. Это дало бы Украине возможность отбиться от постоянных атак беспилотников и ракет.

Об этом заявил премьер-министр Баварии и глава местной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на T-online.

"Германия и ЕС столкнутся с настоящей проблемой безопасности, если Россия выиграет войну на Украине. Единственный выход - поставка ракет Taurus", - заявио он.

При этом премьер Баварии подчеркнул, что поставка ракет Taurus - это "единственный серьезный шанс для Украины обрести новое мужество и не дать россиянам победить".

Ракеты Taurus для Украины

Украина уже несколько месяцев просит Германию о передаче крылатых ракет Taurus. Такое вооружение способно бить по целям на расстоянии до 500 км.

В октябре немецкие СМИ сообщали, что у правительства Германии нет планов поставлять в Украину дальнобойные ракеты Taurus в ближайшем будущем.

Перед этим издание The Wall Street Journal писало о том, что поставки ракет откладывают, поскольку Германия боится прямой конфронтации с Россией. Берлин считает, что для применения ракет ему необходимо будет отправить своих специалистов в Украину.

В сентябре глава МИД обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что поставки ATACMS со стороны США для Украины не будут автоматически означать, что Берлин "разблокирует" вопрос о передаче Taurus.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина закроет глаза на нежелание Германии передавать крылатые ракеты Taurus, если Берлин обеспечит Киев дополнительными системами ПВО накануне сложной зимы.

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