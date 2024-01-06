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В Германии растет политическое давление на Шольца с требованием передать Taurus Украине

Суббота 06 января 2024 17:31
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В Германии растет политическое давление на Шольца с требованием передать Taurus Украине Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На канцлера Германии Олафа Шольца оказывается все большее давление с целью заставить его поставить крылатые ракеты Taurus Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rheinische Post.

Политики из партий-партнеров по коалиции, "зеленых" и свободных демократов (СвДП), а также оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), подчеркнули необходимость Taurus и выдвинули серьезные обвинения против Шольца.

"Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела. Самая эффективная защита от российских авиаударов - это обстрел целей на российской территории и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия наносит свои удары", - заявила пресс-секретарь "зеленых" в Бундестаге по вопросам обороны Сара Нанни.

Она отметила, что пока что Украина не располагает необходимым для этого оборудованием, не в последнюю очередь потому, что Берлин не поставляет крылатые ракеты Taurus.

"Это нежелание исходит в основном от федерального канцлера и не является общей позицией немецкого правительства", - сказала Нанни.

Эксперт СвДП по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Германия должна наконец поставить Taurus, чтобы разорвать каналы поставок России.

"Мы не должны бояться собственной смелости. Это именно то, чего ждет (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин", - сказала она.

Ракеты Taurus для Украины

Украина уже несколько месяцев просит Германию о передаче крылатых ракет Taurus. Такое вооружение способно бить по целям на расстоянии до 500 км.

В октябре немецкие СМИ сообщали, что у правительства Германии нет планов поставлять в Украину дальнобойные ракеты Taurus в ближайшем будущем.

Перед этим издание The Wall Street Journal писало о том, что поставки ракет откладывают, поскольку Германия боится прямой конфронтации с Россией. Берлин считает, что для применения ракет ему необходимо будет отправить своих специалистов в Украину.

В сентябре глава МИД обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что поставки ATACMS со стороны США для Украины не будут автоматически означать, что Берлин "разблокирует" вопрос о передаче Taurus.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина закроет глаза на нежелание Германии передавать крылатые ракеты Taurus, если Берлин обеспечит Киев дополнительными системами ПВО накануне сложной зимы.

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