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Германия не планирует передавать Украине ракеты Taurus в ближайшее время, - Bild

Берлин, Среда 04 октября 2023 21:45
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Германия не планирует передавать Украине ракеты Taurus в ближайшее время, - Bild Фото: Германия не планирует передавать Украине ракеты Taurus в ближайшее время (mbda-deutschland.de)
Автор: Иван Носальский

У правительства Германии нет планов поставлять в Украину дальнобойные ракеты Taurus в обозримом будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как пишет издание, Германия еще не направляла Украине официальный отказ от поставок, но в непубличных обсуждениях "дала понять, что ракеты пока поставлять не будут".

Журналисты добавляют, что немецкий канцлер Олаф Шольц оставляет вопрос Taurus для Украины открытым, но поставки считаются крайне маловероятными в будущем.

В то же время, как уточняет Bild, представителям украинского правительства на переговорах с немецкой стороной дали понять, что Германия хочет сделать все возможное для дальнейшего усиления противовоздушной обороны нашей страны, в том числе и передать больше ракет для ЗРК Patriot.

В Bild отмечают, что на прошлой неделе во время закрытого заседания комитета по иностранным делам Шольца спросили, почему Франция и Британия уже передают крылатые ракеты Украине, а Германия все еще нет.

По словам неназванных участников заседания, Шольц ответил, что обе страны "могут делать то, что нам не разрешено, поэтому такой вопрос перед ними не стоит".

Как предполагают журналисты, канцлер мог иметь ввиду предоставление Украине геоданных о ракетных целях, а также возможного присутствия немецких специалистов "на земле" для обслуживания ракет.

"Представители немецкого правительства также выражали обеспокоенность тем, что ракетами Taurus может быть поражен Керченский мост", - добавляет издание.

Ракеты Taurus для Украины

Напомним, Украина уже несколько месяцев просит Германию о поставках дальнобойных ракет Taurus. Они способны бить по целям на расстоянии до 500 километров.

Как сообщало недавно издание The Wall Street Journal, поставки ракет откладывают, поскольку Германия боится прямой конфронтации с Россией. Берлин полагает, что для применения ракет ему необходимо будет отправить своих специалистов в Украину.

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