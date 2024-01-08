Экспрезидент Германии призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bild .

Отвечая на вопрос по поставкам немецких крылатых ракет Taurus Украине Гаук заявил, что не существует никакого международного правового запрета на оказание вооруженной помощи жертве агрессии.

"Вот почему нам разрешено это делать. И мы должны это сделать - используя все, что есть в нашем распоряжении. Без всяких "если" и "но". Потому что победа России поставит под угрозу в среднесрочной перспективе также безопасность других европейских государств", - сказал он.

Бывший президент добавил, что действующий канцлер Германии Олаф Шольц должен задавать себе вопрос, не отстает ли он от своего сформулированного требования сделать все, чтобы Россия не пришла в победный мир.

Ракеты Taurus для Украины.

В октябре немецкие СМИ сообщали, что у правительства Германии нет планов поставлять в Украину дальнобойные ракеты Taurus в ближайшем будущем.

The Wall Street Journal писало, что Германия боится прямой конфронтации с Россией. Берлин считает, что для применения ракет ему необходимо будет отправить своих специалистов в Украину.

В сентябре глава минобороны Германии Борис Писториус заявил о том, что поставки ATACMS со стороны США для Украины не будут означать, что Берлин "разблокирует" вопрос о передаче Taurus.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев закроет глаза на нежелание Германии передавать крылатые ракеты Taurus, если Берлин снабдит наше государство дополнительными системами ПВО накануне сложной зимы.