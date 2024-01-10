Вагання мають припинитись, - лідер німецької опозиції закликав передати Україні ракети Taurus

"Вагання щодо постачання крилатих ракет Taurus мають припинитися. Шольц повинен нарешті відмовитися від своєї стриманості в цьому питанні. Це надзвичайно допомогло б Україні", - заявив Мерц.

Він також прокоментував заклик німецького канцела до союзників активізувати свої зусилля для допомоги Україні. Лідер ХДС зазначив, що це "хороший меседж", але це має стосуватися і самої Німеччини.

Ракети Taurus для України

У жовтні німецькі ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини не має планів постачати в Україну далекобійні ракети Taurus в найближчому майбутньому.

The Wall Street Journal писало, що Німеччина боїться прямої конфронтації з Росією. Берлін вважає, що для застосування ракет йому необхідно буде відправити своїх спеціалістів до України.

Однак в Німеччині зростає тиск на канцлера Олафа Шольца з метою змусити його поставити ракети Taurus Україні. Зокрема, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер заявив, що Taurus дали б Україні можливість відбитися від постійних атак безпілотників і ракет.

Також експрезидент Німеччини Йоахім Гаук розкритикував позицію уряду щодо поставок Україні далекобійних ракет Taurus. Він вважає, що Бундесвер повинен надати їх нашій держави без жодних "але".