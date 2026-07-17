В "Армия+" появился е-ВУД для защитников: как работает военный билет в смартфоне

В приложении "Армия+" появился электронный военно-учетный документ (е-ВУД). Теперь военные смогут легко подтвердить свой статус буквально в несколько кликов и без лишних бумаг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства цифровой трансформации в Facebook.
Главное:
В пятницу, 17 июля, украинцам рассказали, что в приложении "Армия+" появился электронный военно-учетный документ. Так называемый е-ВУД.
Теперь быстро подтвердить свой статус в смартфоне - без бумажного военного билета или удостоверения офицера - могут:
В Минцифре отметили, что реестр уже содержит данные около 70% военнослужащих.
"Наша команда поделилась опытом и технической экспертизой с Министерством обороны Украины, чтобы цифровизировать еще один документ", - констатировали в ведомстве.
Гражданам сообщили, что официальный военно-учетный документ в приложении "Армия+" генерируется автоматически - после авторизации.
Если данные корректно внесены в систему "Импульс".
"Приложение самостоятельно берет актуальные данные из Реестра военнослужащих и системы учета личного состава "Импульс". Никаких дополнительных бумаг: просто авторизуйтесь в "Армия+" - и цифровой документ появится на экране", - объяснили в Минцифре.
Электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или удостоверение офицера.
То есть цифровой формат работает везде - позволяет мгновенно подтвердить свой статус:
В Минцифре объяснили, что для проверки статуса на блокпостах или ТЦК генерируется уникальный QR-код.
"QR-код действует всего три минуты - это надежно защищает документ от подделок и копий", - добавили в министерстве.
То есть в целом, чтобы проверить подлинность документа, достаточно отсканировать QR-код на обратной стороне цифровой карты документа через сканер в "Армия+".
"Код действует ровно три минуты, затем генерируется новый. Сделать скриншот экрана невозможно. Все работает так, чтобы никто посторонний не смог скопировать или использовать ваши данные", - сообщили гражданам.
По данным Минцифры, введенное обновление становится доступным постепенно.
"Если цифровой карты нет, вероятнее всего, данные в реестрах неполные", - добавили в ведомстве.
В таком случае военным необходимо обратиться:
"Чтобы специалисты обновили информацию в системе "Импульс". Сразу после этого приложение сгенерирует документ", - объяснили украинцам.
На старте электронный документ в "Армия+" доступен только при наличии интернета.
Но уже следующим шагом станет "возможность сформировать выписку из документа, которая будет доступна в телефоне офлайн".
"Цифровой формат разгружает службы персонала и помогает командирам быстрее принимать решения. А главное - открывает путь к новым услугам в "Армия+", - подчеркнули в Минцифре.
Так, позже должна появиться возможность заказывать справки (например, форму 5) без сбора бумаг и визита в админотдел.
Напомним, приложение "Армия+" было разработано военнослужащими Центра масштабирования технологических решений при Генеральном штабе ВСУ в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.
В работу "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года. Тогда же в приложение был внедрен функционал опросов.
Позже в "Армия+" заработала также "бонусная" программа "Плюсы" для военных.
Персональные данные в "Армии+" подтягиваются из нескольких реестров. Тем временем данные, которые пользователь вносит самостоятельно (как при заполнении электронных рапортов), хранятся на его телефоне в зашифрованном виде (т.е. "Армия+" их не накапливает).
В июне 2025 года в приложении "Армия+" запустили новый сервис - мультиподпись рапортов, который позволяет командирам обрабатывать десятки запросов одновременно.
Читайте также, обязательно ли приложение "Резерв+" для всех мужчин в Украине и есть ли ответственность, если приложение на телефон не установлено.