В "Армия+" появился е-ВУД для защитников: как работает военный билет в смартфоне

Главное: Цифровой документ : в приложении "Армия+" заработал электронный военно-учетный документ (е-ВУД), который имеет полную юридическую силу (как бумажный военный билет или удостоверение офицера).

: в приложении "Армия+" заработал электронный военно-учетный документ (е-ВУД), который имеет полную юридическую силу (как бумажный военный билет или удостоверение офицера). Кто может воспользоваться : функция доступна для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

: функция доступна для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Как получить : документ генерируется автоматически после авторизации в приложении (по данным из реестра "Импульс"), дополнительные бумаги или походы в ТЦК не нужны.

: документ генерируется автоматически после авторизации в приложении (по данным из реестра "Импульс"), дополнительные бумаги или походы в ТЦК не нужны. Безопасность данных : для проверки статуса генерируется уникальный QR-код, который действует только три минуты, что делает подделку невозможной (на создание скриншотов - также табу).

: для проверки статуса генерируется уникальный QR-код, который действует только три минуты, что делает подделку невозможной (на создание скриншотов - также табу). Если документ не появился : обновление становится доступным постепенно, но если со временем ничего не изменилось, это может означать, что данные в реестрах - неполные.

: обновление становится доступным постепенно, но если со временем ничего не изменилось, это может означать, что данные в реестрах - неполные. Как решить проблему: необходимо обратиться к своему командиру или в службу персонала - для обновления информации в системе "Импульс".

На кого рассчитана новая возможность

В пятницу, 17 июля, украинцам рассказали, что в приложении "Армия+" появился электронный военно-учетный документ. Так называемый е-ВУД.

Теперь быстро подтвердить свой статус в смартфоне - без бумажного военного билета или удостоверения офицера - могут:

военнослужащие Вооруженных Сил Украины (ВСУ);

военнослужащие Государственной специальной службы транспорта (Госспецтрансслужбы или ГССТ).

В Минцифре отметили, что реестр уже содержит данные около 70% военнослужащих.

В "Армии+" появился е-ВУД (инфографика: facebook.com/mintsyfra)

"Наша команда поделилась опытом и технической экспертизой с Министерством обороны Украины, чтобы цифровизировать еще один документ", - констатировали в ведомстве.

Как генерируется е-ВУД в "Армия+"

Гражданам сообщили, что официальный военно-учетный документ в приложении "Армия+" генерируется автоматически - после авторизации.

Если данные корректно внесены в систему "Импульс".

"Приложение самостоятельно берет актуальные данные из Реестра военнослужащих и системы учета личного состава "Импульс". Никаких дополнительных бумаг: просто авторизуйтесь в "Армия+" - и цифровой документ появится на экране", - объяснили в Минцифре.

Где и для чего понадобится е-ВУД

Электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или удостоверение офицера.

То есть цифровой формат работает везде - позволяет мгновенно подтвердить свой статус:

в воинской части;

во время общения с представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

во время общения с Военной службой правопорядка (ВСП) или полицией;

на блокпостах и пропускных пунктах;

в государственных учреждениях.

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Что защищает документ от подделок

В Минцифре объяснили, что для проверки статуса на блокпостах или ТЦК генерируется уникальный QR-код.

"QR-код действует всего три минуты - это надежно защищает документ от подделок и копий", - добавили в министерстве.

То есть в целом, чтобы проверить подлинность документа, достаточно отсканировать QR-код на обратной стороне цифровой карты документа через сканер в "Армия+".

"Код действует ровно три минуты, затем генерируется новый. Сделать скриншот экрана невозможно. Все работает так, чтобы никто посторонний не смог скопировать или использовать ваши данные", - сообщили гражданам.

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Что делать, если е-ВУД не подтянулся

По данным Минцифры, введенное обновление становится доступным постепенно.

"Если цифровой карты нет, вероятнее всего, данные в реестрах неполные", - добавили в ведомстве.

В таком случае военным необходимо обратиться:

либо к непосредственному командиру;

либо в службу персонала своей части.

"Чтобы специалисты обновили информацию в системе "Импульс". Сразу после этого приложение сгенерирует документ", - объяснили украинцам.

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Работает ли е-ВУД без интернета

На старте электронный документ в "Армия+" доступен только при наличии интернета.

Но уже следующим шагом станет "возможность сформировать выписку из документа, которая будет доступна в телефоне офлайн".

"Цифровой формат разгружает службы персонала и помогает командирам быстрее принимать решения. А главное - открывает путь к новым услугам в "Армия+", - подчеркнули в Минцифре.

Так, позже должна появиться возможность заказывать справки (например, форму 5) без сбора бумаг и визита в админотдел.

Напомним, приложение "Армия+" было разработано военнослужащими Центра масштабирования технологических решений при Генеральном штабе ВСУ в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.

В работу "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года. Тогда же в приложение был внедрен функционал опросов.

Позже в "Армия+" заработала также "бонусная" программа "Плюсы" для военных.