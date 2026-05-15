Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Ужгородском ТЦК проводят обыски

09:48 15.05.2026 Пт
1 мин
Дело касается продажи повесток
Ирина Глухова Юлия Акимова
Фото: в Ужгородском ТЦК проводят обыски (Getty Images)

Сегодня, 15 мая, СБУ и Национальная полиция пришли с обысками в Ужгородский районный территориальный центр комплектования.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис.

Читайте также: Tesla, мотоциклы и миллионы: полиция провела масштабные обыски у должностных лиц ТЦК

По ее словам, следственные действия проводят полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.

Кроме того, обыски продолжаются еще у двух гражданских лиц, которые ранее работали в территориальном центре комплектования.

Как уточнила пресс-секретарь, дело касается вероятной продажи повесток.

Обыски в ТЦК

Напомним, на днях полицейские провели масштабные обыски у должностных лиц ТЦК по всей Украине и обнаружили незаконное обогащение и нарушения в декларациях.

Правоохранители провели 44 обыска в 16 регионах - по местам жительства фигурантов, в служебных помещениях и транспортных средствах.

Во время обысков изъяли элитные автомобили, крупные суммы наличных и документы,

Общая сумма выявленных нарушений, почти 92 млн грн.

