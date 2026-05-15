В Ужгородском ТЦК проводят обыски

Обыски в ТЦК

Напомним, на днях полицейские провели масштабные обыски у должностных лиц ТЦК по всей Украине и обнаружили незаконное обогащение и нарушения в декларациях.

Правоохранители провели 44 обыска в 16 регионах - по местам жительства фигурантов, в служебных помещениях и транспортных средствах.

Во время обысков изъяли элитные автомобили, крупные суммы наличных и документы,

Общая сумма выявленных нарушений, почти 92 млн грн.