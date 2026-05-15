В Ужгородському ТЦК проводять обшуки

Обшуки у ТЦК

Нагадаємо, кілька днів тому правоохоронці провели масштабні обшуки у посадовців ТЦК та СП по всій Україні. Під час слідчих дій було виявлено факти незаконного збагачення та порушення у деклараціях.

Загалом поліцейські провели 44 обшуки у 16 регіонах - за місцями проживання фігурантів, у службових кабінетах та транспортних засобах.

Під час обшуків вилучили елітні автомобілі, великі суми готівки та документи. Загальна сума становить майже 92 млн гривень.

За даними джерел РБК-Україна, обшуки також проводили в одному з ТЦК та СП у Дніпрі. У мережі з’явилися відео, на яких зафіксовано роботу силовиків і затримання біля будівлі.

Крім того, в Одесі співробітники СБУ затримали вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничного поліцейського. Фігуранти вимагали значну суму у валюті.