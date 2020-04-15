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В Ужгороді коронавірусом заразилися двоє медиків

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 14:26
В Ужгороді коронавірусом заразилися двоє медиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На сьогодні COVID-19 діагностовано у 27 жителів Ужгорода

В Ужгороді за останню добу лабораторно підтвердили три нових випадки коронавірусу, двоє з них у медичних працівників. Про це повідомляє Ужгородська міська рада.

Повідомляється, що обидва лікарі працювали в сімейній амбулаторії.

На сьогодні COVID-19 діагностовано у 27 жителів Ужгорода. Дев'ять осіб перебувають на стаціонарному лікуванні в обласній інфекційній лікарні, 17 - на амбулаторному лікуванні. Один чоловік одужав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що із-за спалаху коронавіруса була закрита Ужгородська районна лікарня.

Крім того, 10 квітня стало відомо, що в Ужгородської обласної інфекційної лікарні від коронавіруса помер медпрацівник. Померлий проживав у селищі Великий Бичків Рахівського району.

Додамо, що станом на 15 квітня в Україні заразилися коронавірусом 3764 людей. За добу зафіксовано 392 нових випадків.

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