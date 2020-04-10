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У Закарпатській області від коронавірусу помер медик

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 19:55
У Закарпатській області від коронавірусу помер медик
Иллюстратвиное фото (РБК-Україна)

Це вже четвертий смертельний випадок в області

У Закарпатській області від коронавірусу COVID-19 помер медпрацівник. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Гетьманенко.

За його словами, це вже четвертий смертельний випадок в області.

"У Закарпатті помер ще один чоловік. Це лікар", - повідомив він.

Співчуваю родині закарпатська лікаря. Дізнався, що помер медик, у якого був підтверджений коронавірус.

Опубліковано Олексієм Гетманенком П'ятниця, 10 квітня 2020 р.

Він також нагадав, що в області на вихідних вводиться режим максимального обмеження пересування.

За його словами, в п'ятницю ситуація з поширенням коронавіруса в регіоні така, що "треба чітко розуміти, що кататися на велосипедах і смажити шашлики поки не час".

У свою чергу місцеві ЗМІ повідомляють, що померлий проживав в селищі Великий Бичків Рахівського району. Він помер в Ужгороді в обласній інфекційній лікарні.

Нагадаємо, на вихідних у Закарпатській області максимально посилили карантин - з 13:00 11 квітня до 06:00 13 квітня населенню заборонили виходити на вулицю. Крім того, такі обмеження ввели влади Волинської області.

Крім того, в Закарпатській області заразилися коронавірусом COVID-19 четверо медичних працівників.

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