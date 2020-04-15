В Ужгороде коронавирусом заразились двое медиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На сегодня COVID-19 диагностирован у 27 жителей Ужгорода

В Ужгороде за последние сутки лабораторно подтвердили три новых случая коронавируса, двое из них у медицинских работников. Об этом сообщает Ужгородский городской совет.

Сообщается, что оба врача работали в семейной амбулатории.

На сегодня COVID-19 диагностирован у 27 жителей Ужгорода. Девять человек находятся на стационарном лечении в областной инфекционной больнице, 17 - на амбулаторном лечении. Один человек выздоровел.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса была закрыта Ужгородская районная больница.

Кроме того, 10 апреля стало известно, что в Ужгородской областной инфекционной больнице от коронавируса скончался медработник. Умерший проживал в поселке Большой Бычков Раховского района.

Добавим, что по состоянию на 15 апреля в Украине заразились коронавирусом 3764 людей. За сутки зафиксировано 392 новых случаев.