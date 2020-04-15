Коронавірус в Україні: кількість заражених зростає

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні за минулу добу заразились 392 людини

Станом на 15 квітня в Україні заразились коронавірусом 3764 людей. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За даними Центру громадянського здоров'я, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

Найбільше заражених у Києві та Чернівецькій області. Разом з тим, зростає кількість заражених у Вінницькій, Київській та Дніпропетровській областях.

Зазначимо, вчора повідомлялось про 3372 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Нагадаємо, у Кременчуці (Полтавська область) від пневмонії, спричиненої коронавірусною хворобою, помер 84-літній чоловік. Він хворів з 3 квітня, за допомогою до лікарів звернувся лише 13 квітня.

Разом з тим, у Миколаївській області зафіксовано вогнище коронавірусу. В області зареєстровано 14 підтверджених випадків коронавірусу, всі вони зареєстровані у Вознесенському районі.

Раніше СБУ в Миколаївській області виявила грубі порушення під час лабораторної перевірки зразків пацієнтів з підозрою на коронавірус.