В Киеве запускают дополнительные поезда Kyiv City Express: расписание и цена

Киев, Вторник 17 февраля 2026 00:45
UA EN RU
В Киеве запускают дополнительные поезда Kyiv City Express: расписание и цена Фото: Укрзализныця (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Из-за ухудшения погодных условий в столице усиливают железнодорожное сообщение через Днепр. Пассажирам предложат дополнительные рейсы городского экспресса с фиксированной стоимостью билета и четким графиком движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Kyiv City Express в сети Telegram.

Читайте также: УЗ готовит новые тарифы: для каких вагонов билеты подорожают, а где цена не изменится

Дополнительные рейсы 17 февраля

В связи с осложнением погодной ситуации в Киеве и возможными заторами на дорогах 17 февраля назначены дополнительные рейсы Kyiv City Express между станциями Выдубичи и Дарница в обоих направлениях.

Решение принято для того, чтобы разгрузить транспортные магистрали и обеспечить жителям быстрый проезд через Днепр.

Условия поездки и преимущества

Городской экспресс остается одним из самых доступных способов пересечения реки в часы пик. Стоимость билета составляет 15 гривен, оформить его можно онлайн через приложение УЗ и сохранить в телефоне.

Время в пути — около 10 минут. Пассажирам доступны современные вагоны с комфортными условиями, что особенно актуально при неблагоприятной погоде.

Расписание шаттлов

Дополнительные рейсы будут курсировать по следующему графику:

Дарница — Выдубичи: 6:31, 7:31, 8:31, 9:31.
Выдубичи — Дарница: 7:02, 8:02, 9:02.

Поезда также будут останавливаться на станции Березняки и дополнят действующий график городского экспресса.

Жителям рекомендуют заранее планировать маршруты, чтобы избежать задержек и лишних расходов.

Напоминаем, что в 2025 году действующий механизм финансирования пассажирских перевозок Укрзализныци окончательно продемонстрировал свою неэффективность и перестал покрывать реальные потребности компании. На этом фоне рассматривается переход к европейской модели Public Service Obligation (PSO), которая предусматривает государственный заказ на социально важные перевозки и компенсацию затрат перевозчику. Такой формат может стать инструментом финансовой стабилизации и обеспечить прозрачные правила поддержки пассажирского сегмента.

Отметим, что в "Укрзализныце" подготовили подробные инструкции для пассажиров на случай вооружённой угрозы, акцентируя внимание на необходимости немедленной эвакуации без попыток забрать личные вещи.

