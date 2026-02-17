В Киеве запускают дополнительные поезда Kyiv City Express: расписание и цена

Из-за ухудшения погодных условий в столице усиливают железнодорожное сообщение через Днепр. Пассажирам предложат дополнительные рейсы городского экспресса с фиксированной стоимостью билета и четким графиком движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Kyiv City Express в сети Telegram.

Дополнительные рейсы 17 февраля

В связи с осложнением погодной ситуации в Киеве и возможными заторами на дорогах 17 февраля назначены дополнительные рейсы Kyiv City Express между станциями Выдубичи и Дарница в обоих направлениях.

Решение принято для того, чтобы разгрузить транспортные магистрали и обеспечить жителям быстрый проезд через Днепр.

Условия поездки и преимущества

Городской экспресс остается одним из самых доступных способов пересечения реки в часы пик. Стоимость билета составляет 15 гривен, оформить его можно онлайн через приложение УЗ и сохранить в телефоне.

Время в пути — около 10 минут. Пассажирам доступны современные вагоны с комфортными условиями, что особенно актуально при неблагоприятной погоде.

Расписание шаттлов

Дополнительные рейсы будут курсировать по следующему графику:

Дарница — Выдубичи: 6:31, 7:31, 8:31, 9:31.

Выдубичи — Дарница: 7:02, 8:02, 9:02.

Поезда также будут останавливаться на станции Березняки и дополнят действующий график городского экспресса.

Жителям рекомендуют заранее планировать маршруты, чтобы избежать задержек и лишних расходов.