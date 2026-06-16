УЗ запускает новые рейсы в Карпаты и Закарпатье, билеты уже доступны

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы из Киева в Карпаты и Закарпатье из-за высокого спроса в этих направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.
Перевозчик проанализировал спрос пассажиров и перераспределил вагоны в пользу наиболее популярных маршрутов.
Новые рейсы №213/214 и №251/252 Киев - Рахов будут курсировать по следующим графикам:
В Солотвино отправится поезд №203/204 Киев - Солотвино:
Билеты на эти поезда уже доступны для приобретения на официальном сайте и в мобильном приложении "Укрзализныци".
Дополнительные поезда появились благодаря ремонтникам, которые в ускоренном темпе вернули вагоны в оперативный парк.
Напомним, ранее "Укрзализныця" также объявила о запуске новых ежедневных скоростных поездов "Интерсити" в Одессу из Киева и Днепра, начиная с конца июня.
Кроме того, перевозчик вдвое увеличил периодичность курсирования уже имеющихся рейсов из Киева в Одессу и Тернополь - теперь они будут ездить шесть раз в неделю вместо трех.