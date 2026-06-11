УЗ запускает новые "Интерсити" в Одессу, а старые будут курсировать чаще
С конца июня "Укрзализныця" запускает два новых ежедневных скоростных поезда "Интерсити" в Одессу, а еще два существующих маршрута будут курсировать вдвое чаще.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".
Два новых "Интерсити" в Одессу
С 27 июня начнет курсирование новый ежедневный скоростной поезд "Интерсити" №765/766 по маршруту Киев - Одесса.
С 28 июня заработает второй новый рейс - ежедневный "Интерсити" №753/754 Днепр - Одесса. Именно он станет историческим для украинской железной дороги: это первый в истории независимой Украины регулярный скоростной "Интерсити", который соединит эти два города.
Существующие маршруты будут курсировать вдвое чаще
"Укрзализныця" также увеличивает периодичность курсирования двух популярных маршрутов - с трех до шести раз в неделю:
- №763/764 Киев - Одесса;
- №748/747 Киев - Тернополь.
Как удалось расширить сеть
По данным перевозчика, назначить новые рейсы и увеличить периодичность существующих стало возможным благодаря оптимизации оборота скоростного подвижного состава.
На летний период сформирован новый цикл курсирования скоростных электропоездов по треугольнику Киев - Одесса - Днепр.
Такая схема позволяет одному и тому же подвижному составу последовательно обслуживать несколько направлений с высоким спросом и эффективнее использовать имеющийся парк.
В результате пассажиры получают больше рейсов и больше мест на наиболее востребованных маршрутах летнего сезона. Продажа билетов на новые рейсы уже открыта.
Ранее "Укрзализныця" представила новый график движения, который заработает с 28 июня 2026 года - компания добавляет 12 новых рейсов, ускоряет часть маршрутов и увеличивает частоту курсирования популярных поездов.
По данным Минразвития, в первом квартале 2026 года маршрут Киев - Одесса вошел в пятерку самых популярных направлений среди пассажиров.
Лидерами рейтинга стали также Киев - Львов, Киев - Днепр, Киев - Харьков и Киев - Винница.