УЗ запускает новые "Интерсити" в Одессу, а старые будут курсировать чаще

С конца июня "Укрзализныця" запускает два новых ежедневных скоростных поезда "Интерсити" в Одессу, а еще два существующих маршрута будут курсировать вдвое чаще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци" .

Два новых "Интерсити" в Одессу

С 27 июня начнет курсирование новый ежедневный скоростной поезд "Интерсити" №765/766 по маршруту Киев - Одесса.

С 28 июня заработает второй новый рейс - ежедневный "Интерсити" №753/754 Днепр - Одесса. Именно он станет историческим для украинской железной дороги: это первый в истории независимой Украины регулярный скоростной "Интерсити", который соединит эти два города.

Существующие маршруты будут курсировать вдвое чаще

"Укрзализныця" также увеличивает периодичность курсирования двух популярных маршрутов - с трех до шести раз в неделю:

№763/764 Киев - Одесса;

№748/747 Киев - Тернополь.

Как удалось расширить сеть

По данным перевозчика, назначить новые рейсы и увеличить периодичность существующих стало возможным благодаря оптимизации оборота скоростного подвижного состава.

На летний период сформирован новый цикл курсирования скоростных электропоездов по треугольнику Киев - Одесса - Днепр.

Такая схема позволяет одному и тому же подвижному составу последовательно обслуживать несколько направлений с высоким спросом и эффективнее использовать имеющийся парк.

В результате пассажиры получают больше рейсов и больше мест на наиболее востребованных маршрутах летнего сезона. Продажа билетов на новые рейсы уже открыта.