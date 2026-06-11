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УЗ запускает новые "Интерсити" в Одессу, а старые будут курсировать чаще

19:40 11.06.2026 Чт
2 мин
Один из новых "Интерсити" заработает впервые в истории независимой Украины
aimg Валерия Абабина
УЗ запускает новые "Интерсити" в Одессу, а старые будут курсировать чаще Фото: Укзализныця впервые запустит "Интерсити" сообщением Днепр - Одесса (facebook.com Ukrzaliznytsia)
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С конца июня "Укрзализныця" запускает два новых ежедневных скоростных поезда "Интерсити" в Одессу, а еще два существующих маршрута будут курсировать вдвое чаще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".

Два новых "Интерсити" в Одессу

С 27 июня начнет курсирование новый ежедневный скоростной поезд "Интерсити" №765/766 по маршруту Киев - Одесса.

С 28 июня заработает второй новый рейс - ежедневный "Интерсити" №753/754 Днепр - Одесса. Именно он станет историческим для украинской железной дороги: это первый в истории независимой Украины регулярный скоростной "Интерсити", который соединит эти два города.

Читайте также: На какие поезда "Укрзализныци" вас не пустят без бумажного билета: перечень рейсов

Существующие маршруты будут курсировать вдвое чаще

"Укрзализныця" также увеличивает периодичность курсирования двух популярных маршрутов - с трех до шести раз в неделю:

  • №763/764 Киев - Одесса;
  • №748/747 Киев - Тернополь.

Как удалось расширить сеть

По данным перевозчика, назначить новые рейсы и увеличить периодичность существующих стало возможным благодаря оптимизации оборота скоростного подвижного состава.

На летний период сформирован новый цикл курсирования скоростных электропоездов по треугольнику Киев - Одесса - Днепр.

Такая схема позволяет одному и тому же подвижному составу последовательно обслуживать несколько направлений с высоким спросом и эффективнее использовать имеющийся парк.

В результате пассажиры получают больше рейсов и больше мест на наиболее востребованных маршрутах летнего сезона. Продажа билетов на новые рейсы уже открыта.

Ранее "Укрзализныця" представила новый график движения, который заработает с 28 июня 2026 года - компания добавляет 12 новых рейсов, ускоряет часть маршрутов и увеличивает частоту курсирования популярных поездов.

По данным Минразвития, в первом квартале 2026 года маршрут Киев - Одесса вошел в пятерку самых популярных направлений среди пассажиров.

Лидерами рейтинга стали также Киев - Львов, Киев - Днепр, Киев - Харьков и Киев - Винница.

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