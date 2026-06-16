УЗ запускає нові рейси до Карпат та Закарпаття, квитки вже доступні

Куди курсуватимуть потяги та розклад рейсів

Перевізник проаналізував попит пасажирів і перерозподілив вагони на користь найпопулярніших маршрутів.

Нові рейси №213/214 та №251/252 Київ - Рахів курсуватимуть за такими розкладами:

відправлення з Києва заплановано на 17, 19 та 21 червня,

у зворотному напрямку з Рахова - 18, 20 та 22 червня.

До Солотвино вирушить поїзд №203/204 Київ — Солотвино:

відправлення з Києва - 19 та 21 червня;

повернення із Солотвино - 20 та 22 червня.

Квитки на ці потяги вже можна придбати на офіційному сайті та в мобільному застосунку "Укрзалізниці".

Додаткові поїзди з’явилися завдяки ремонтникам, які у прискореному темпі повернули вагони до оперативного парку.