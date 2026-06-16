УЗ запускає нові рейси до Карпат та Закарпаття, квитки вже доступні

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси з Києва до Карпат та Закарпаття через високий попит на цих напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram.
Перевізник проаналізував попит пасажирів і перерозподілив вагони на користь найпопулярніших маршрутів.
Нові рейси №213/214 та №251/252 Київ - Рахів курсуватимуть за такими розкладами:
До Солотвино вирушить поїзд №203/204 Київ — Солотвино:
Квитки на ці потяги вже можна придбати на офіційному сайті та в мобільному застосунку "Укрзалізниці".
Додаткові поїзди з’явилися завдяки ремонтникам, які у прискореному темпі повернули вагони до оперативного парку.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" також оголосила про запуск нових щоденних швидкісних поїздів "Інтерсіті" до Одеси з Києва та Дніпра, починаючи з кінця червня.
Крім того, перевізник удвічі збільшив частоту курсування вже існуючих рейсів із Києва до Одеси та Тернополя - тепер вони курсуватимуть шість разів на тиждень замість трьох.