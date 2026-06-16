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УЗ запускає нові рейси до Карпат та Закарпаття, квитки вже доступні

18:56 16.06.2026 Вт
1 хв
У компанії повідомили, у які дні курсуватимуть поїзди
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: з Києва до Карпат та Закарпаття курсуватимуть нові рейси (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси з Києва до Карпат та Закарпаття через високий попит на цих напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram.

Куди курсуватимуть потяги та розклад рейсів

Перевізник проаналізував попит пасажирів і перерозподілив вагони на користь найпопулярніших маршрутів.

Нові рейси №213/214 та №251/252 Київ - Рахів курсуватимуть за такими розкладами:

  • відправлення з Києва заплановано на 17, 19 та 21 червня,
  • у зворотному напрямку з Рахова - 18, 20 та 22 червня.

До Солотвино вирушить поїзд №203/204 Київ — Солотвино:

  • відправлення з Києва - 19 та 21 червня;
  • повернення із Солотвино - 20 та 22 червня.

Квитки на ці потяги вже можна придбати на офіційному сайті та в мобільному застосунку "Укрзалізниці".

Читайте також:В УЗ починається ажіотаж на квитки: як точно придбати місце

Додаткові поїзди з’явилися завдяки ремонтникам, які у прискореному темпі повернули вагони до оперативного парку.

Нові рейси до Одеси

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" також оголосила про запуск нових щоденних швидкісних поїздів "Інтерсіті" до Одеси з Києва та Дніпра, починаючи з кінця червня.

Крім того, перевізник удвічі збільшив частоту курсування вже існуючих рейсів із Києва до Одеси та Тернополя - тепер вони курсуватимуть шість разів на тиждень замість трьох.

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