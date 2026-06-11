На какие поезда "Укрзализныци" вас не пустят без бумажного билета: перечень рейсов
Пассажирам международных поездов "Укрзализныци" на отдельных маршрутах необходимо иметь при себе распечатанный бумажный билет. Электронного документа в приложении для посадки на такие рейсы недостаточно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение "Укрзализныци".
Главное:
- Обязательная распечатка: Для посадки на поезда сообщением с Австрией и Венгрией пассажирам необходимо иметь именно бумажный билет.
- Перечень рейсов: Правило касается семи конкретных поездов.
- Как действовать пассажиру: После приобретения проездного документа в официальном мобильном приложении УЗ, его нужно самостоятельно загрузить в формате PDF и распечатать перед поездкой.
- Где действует цифра: На всех других внутренних и международных направлениях никаких изменений нет - достаточно показать QR-код на экране телефона.
Когда обязательно распечатать билет
В компании отмечают, что бумажные билеты обязательно нужно печатать для таких рейсов:
- №009К Киев - Будапешт;
- №010К Будапешт - Киев;
- №749Д Киев - Вена;
- №149Д Вена - Киев;
- №140Д Чоп - Вена;
- №146Д Чоп - Вена;
- №143Д Вена - Чоп.
Именно на этих маршрутах проводники проверяют бумажные проездные документы при посадке.
В "Укрзализныце" напомнили, что после покупки билета в приложении пассажиры могут загрузить его в формате PDF и самостоятельно распечатать.
Для каких поездов достаточно электронного билета
На всех остальных рейсах печатать билет не нужно.
Для посадки достаточно показать проводнику QR-код на экране смартфона. Его сканируют через мобильный терминал контроля документов или POS-терминал.
Таким образом большинство внутренних и международных маршрутов "Укрзализныци" остаются доступными по электронным билетам без необходимости их печатать.
Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня запускает новый график движения поездов. Перевозчик добавляет 12 новых рейсов, переводит часть популярных поездов на ежедневное курсирование, удлиняет маршруты до горных станций Рахов и Ясиня и ускоряет отдельные направления. Также меняется расписание ряда поездов.
В компании также предупредили о рекордном спросе на билеты в начале летнего сезона. УЗ отмечает, что в ближайшие недели на одно место могут претендовать до 6-7 пассажиров. Самым популярным маршрутом стал поезд "Львов - Лозовая", а украинцам советуют покупать билеты заранее или пользоваться функцией автовыкупа в приложении УЗ.