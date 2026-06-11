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На какие поезда "Укрзализныци" вас не пустят без бумажного билета: перечень рейсов

18:41 11.06.2026 Чт
2 мин
Кто рискует не попасть в свой международный вагон?
aimg Татьяна Веремеева
На какие поезда "Укрзализныци" вас не пустят без бумажного билета: перечень рейсов Фото: Поезда "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Пассажирам международных поездов "Укрзализныци" на отдельных маршрутах необходимо иметь при себе распечатанный бумажный билет. Электронного документа в приложении для посадки на такие рейсы недостаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение "Укрзализныци".

Главное:

  • Обязательная распечатка: Для посадки на поезда сообщением с Австрией и Венгрией пассажирам необходимо иметь именно бумажный билет.
  • Перечень рейсов: Правило касается семи конкретных поездов.
  • Как действовать пассажиру: После приобретения проездного документа в официальном мобильном приложении УЗ, его нужно самостоятельно загрузить в формате PDF и распечатать перед поездкой.
  • Где действует цифра: На всех других внутренних и международных направлениях никаких изменений нет - достаточно показать QR-код на экране телефона.

Когда обязательно распечатать билет

В компании отмечают, что бумажные билеты обязательно нужно печатать для таких рейсов:

  • №009К Киев - Будапешт;
  • №010К Будапешт - Киев;
  • №749Д Киев - Вена;
  • №149Д Вена - Киев;
  • №140Д Чоп - Вена;
  • №146Д Чоп - Вена;
  • №143Д Вена - Чоп.

Именно на этих маршрутах проводники проверяют бумажные проездные документы при посадке.

В "Укрзализныце" напомнили, что после покупки билета в приложении пассажиры могут загрузить его в формате PDF и самостоятельно распечатать.

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Для каких поездов достаточно электронного билета

На всех остальных рейсах печатать билет не нужно.

Для посадки достаточно показать проводнику QR-код на экране смартфона. Его сканируют через мобильный терминал контроля документов или POS-терминал.

Таким образом большинство внутренних и международных маршрутов "Укрзализныци" остаются доступными по электронным билетам без необходимости их печатать.

Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня запускает новый график движения поездов. Перевозчик добавляет 12 новых рейсов, переводит часть популярных поездов на ежедневное курсирование, удлиняет маршруты до горных станций Рахов и Ясиня и ускоряет отдельные направления. Также меняется расписание ряда поездов.

В компании также предупредили о рекордном спросе на билеты в начале летнего сезона. УЗ отмечает, что в ближайшие недели на одно место могут претендовать до 6-7 пассажиров. Самым популярным маршрутом стал поезд "Львов - Лозовая", а украинцам советуют покупать билеты заранее или пользоваться функцией автовыкупа в приложении УЗ.

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