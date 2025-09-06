ua en ru
Россияне направили не менее 7 дронов, в городе пожары: последствия удара по Запорожью

Запорожье, Суббота 06 сентября 2025 19:49
Россияне направили не менее 7 дронов, в городе пожары: последствия удара по Запорожью Фото: оккупанты ударили по Запорожью (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные вечером 6 сентября нанесли удар по Запорожью. Город был атакован вражескими беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Сегодня вечером, 6 сентября, в Запорожской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак ударных беспилотников. Граждан призвали срочно пройти в укрытие или безопасные места.

По данным местных властей, несколько групп вражеских беспилотников двигались в направлении разных районов города, в частности Днепровского, Заводского, Александровского и Вознесеновского. Во время атаки работали силы противовоздушной обороны.

Около 19:19 прозвучали первые взрывы, а вскоре повторные. Над городом фиксировались от одного до четырех беспилотников одновременно.

В результате ударов возникли пожары. Местных жителей призывают оставаться в защищенных помещениях до отбоя тревоги.

"Есть попадания. Возник пожар. На сейчас информации о пострадавших нет", - отметил Федоров.

Россияне направили не менее 7 дронов, в городе пожары: последствия удара по Запорожью

Заметим, что, по данным местных жителей, после атаки в некоторых районах города начались перебои с водой и светом.

Обновлено в 19:55.

По данным Федорова, российские военные направили на Запорожье не менее 7 беспилотников.

"В городе произошло несколько пожаров. Информация о пострадавших пока не поступала", - добавил он.

Обновлено в 20:01.

Как сообщил Федоров, стало известно о женщине, которая получила ранения в результате вражеского обстрела Запорожья.

"У нее осколочное ранение головы. Медики оказывают всю необходимую помощь", - пояснил глава ОВА.

Обновлено в 20:44.

Государственная служба чрезвычайных ситуаций сообщила, что после обстрела спасли человека, но двое пострадали.

"Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Обломками повреждены соседние постройки. На месте работают все экстренные службы", - добавили в службе.

Удары по Украине

Заметим, что вечером в столице Украины и ряде регионов было объявлено об угрозе ударов вражескими беспилотниками.

Кроме этого еще в ночь на 6 сентября выпустили по Украине более 90 дронов. Были зафиксированы попадания в восьми локациях, а также падение обломков в нескольких местах.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 68 вражеских дронов на севере и востоке страны. В то же время сообщалось, что в ночь на 6 сентября Россия обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области.

В "Укрзализныце" рассказали, что из-за атаки участок перед Славянском обесточен. Как следствие - задержался ряд поездов

