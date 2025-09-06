РФ атаковала Украину десятками дронов: 18 беспилотников попали
Россия в ночь на 6 сентября выпустила по Украине 91 дрон. Зафиксированы попадания в восьми локациях, а также падение обломков в нескольких местах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Россияне атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Пуски были с пяти направлений - Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Силы противовоздушной обороны обезвредили 68 вражеских дронов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 18 ударных беспилотников на 8 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
"Несколько вражеских БпЛА - в воздухе, атака продолжается", - предупредили Воздушные силы ВСУ.
Обстрел Украины
В ночь на 6 сентября Россия обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области.
В "Укрзализныце" говорят, что из-за атаки участок перед Славянском обесточен. В результате атаки ряд поездов задерживается.