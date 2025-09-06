В Киеве тревога из-за "Шахедов", в Запорожье раздаются взрывы: где еще угроза ударов
В Киеве и ряде областей вечером 6 сентября объявлена воздушная тревога. Незадолго до этого российские военные запустили по стране вражеские беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту тревог.
К вечеру 6 сентября в украинской столице прозвучал сигнал воздушной тревоги. Военные Воздушных сил незадолго до этого сообщили, что над территорией Украины зафиксированы вражеские дроны.
По состоянию на 19:19 беспилотники были замечены на таких направлениях:
- Киев - вражеский беспилотник в районе Броваров движется в направлении города,
- Сумская область - ударные беспилотники движутся в направлении Черниговской области,
- Черниговская область - вражеские беспилотники направляются в сторону Киевской области,
- Киевская область - группа ударных беспилотников движется в направлении Житомирской области,
- Запорожская область - группа ударных беспилотников движется на север,
- акватория Черного моря - группа ударных беспилотников направляется в направлении Херсонской области.
По данным местных жителей, по состоянию на 19:19 в Запорожье прогремели взрывы. А уже через несколько минут стало известно, что в некоторых районах города пропали вода и свет.
В то же время карта воздушных тревог по состоянию на сейчас выглядит следующим образом:
Удар по Украине ночью 6 сентября
Напомним, что военные РФ в ночь на 6 сентября выпустили по Украине более 90 дронов. Зафиксированы попадания в восьми локациях, а также падение обломков в нескольких местах.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали 68 вражеских дронов на севере и востоке страны. При этом было зафиксировано попадание 18 ударных беспилотников на 8 локациях и падение сбитых на 4 локациях.
В то же время сообщалось, что в ночь на 6 сентября Россия обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области.
В "Укрзализныце" рассказали, что из-за атаки участок перед Славянском обесточен. Как следствие - ряд поездов задерживается.