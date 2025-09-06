ua en ru
Сб, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве тревога из-за "Шахедов", в Запорожье раздаются взрывы: где еще угроза ударов

Украина, Суббота 06 сентября 2025 19:22
UA EN RU
В Киеве тревога из-за "Шахедов", в Запорожье раздаются взрывы: где еще угроза ударов Фото: в Киеве объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве и ряде областей вечером 6 сентября объявлена воздушная тревога. Незадолго до этого российские военные запустили по стране вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту тревог.

К вечеру 6 сентября в украинской столице прозвучал сигнал воздушной тревоги. Военные Воздушных сил незадолго до этого сообщили, что над территорией Украины зафиксированы вражеские дроны.

По состоянию на 19:19 беспилотники были замечены на таких направлениях:

  • Киев - вражеский беспилотник в районе Броваров движется в направлении города,
  • Сумская область - ударные беспилотники движутся в направлении Черниговской области,
  • Черниговская область - вражеские беспилотники направляются в сторону Киевской области,
  • Киевская область - группа ударных беспилотников движется в направлении Житомирской области,
  • Запорожская область - группа ударных беспилотников движется на север,
  • акватория Черного моря - группа ударных беспилотников направляется в направлении Херсонской области.

По данным местных жителей, по состоянию на 19:19 в Запорожье прогремели взрывы. А уже через несколько минут стало известно, что в некоторых районах города пропали вода и свет.

В то же время карта воздушных тревог по состоянию на сейчас выглядит следующим образом:

В Киеве тревога из-за &quot;Шахедов&quot;, в Запорожье раздаются взрывы: где еще угроза ударов

Удар по Украине ночью 6 сентября

Напомним, что военные РФ в ночь на 6 сентября выпустили по Украине более 90 дронов. Зафиксированы попадания в восьми локациях, а также падение обломков в нескольких местах.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 68 вражеских дронов на севере и востоке страны. При этом было зафиксировано попадание 18 ударных беспилотников на 8 локациях и падение сбитых на 4 локациях.

В то же время сообщалось, что в ночь на 6 сентября Россия обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области.

В "Укрзализныце" рассказали, что из-за атаки участок перед Славянском обесточен. Как следствие - ряд поездов задерживается.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Воздушная тревога
Новости
Зеленский в Париже, Путин в Китае - главное о переговорах за неделю
Зеленский в Париже, Путин в Китае - главное о переговорах за неделю
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России