В Киеве тревога из-за "Шахедов", в Запорожье раздаются взрывы: где еще угроза ударов

В Киеве и ряде областей вечером 6 сентября объявлена воздушная тревога. Незадолго до этого российские военные запустили по стране вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту тревог.

К вечеру 6 сентября в украинской столице прозвучал сигнал воздушной тревоги. Военные Воздушных сил незадолго до этого сообщили, что над территорией Украины зафиксированы вражеские дроны.

По состоянию на 19:19 беспилотники были замечены на таких направлениях:

Киев - вражеский беспилотник в районе Броваров движется в направлении города,

Сумская область - ударные беспилотники движутся в направлении Черниговской области,

Черниговская область - вражеские беспилотники направляются в сторону Киевской области,

Киевская область - группа ударных беспилотников движется в направлении Житомирской области,

Запорожская область - группа ударных беспилотников движется на север,

акватория Черного моря - группа ударных беспилотников направляется в направлении Херсонской области.

По данным местных жителей, по состоянию на 19:19 в Запорожье прогремели взрывы. А уже через несколько минут стало известно, что в некоторых районах города пропали вода и свет.

В то же время карта воздушных тревог по состоянию на сейчас выглядит следующим образом: