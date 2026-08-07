УЗ срочно меняет маршруты поездов: где ввели трансферы и ограничения
Из-за ситуации с безопасностью "Укрзализныця" временно меняет маршруты ряда поездов в разных областях. Местами для пассажиров организовали автобусные трансферы или альтернативные варианты доезда электричками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.
Главное:
- Изменения маршрутов: из-за ситуации с безопасностью "Укрзализныця" временно меняет маршруты поездов в Днепропетровской и Харьковской областях, а также на Запорожском направлении.
- Автобусные трансферы: для пассажиров организованы автобусные перевозки на направлениях "Кривой Рог - Днепр", "Пятихатки - Днепр" и "Лозовая - Орелька".
- Удобные электрички: пассажиры отдельных поездов могут добраться до станций "Каменское-Пассажирское", "Верховцево", "Вольногорск" и "Верхнеднепровск" электропоездами из Днепра (по своим билетам, без доплат).
- Ограничения рейсов: поезда западного направления с наибольшими задержками будут ограничивать по Тернополю и Львову - с последующей пересадкой (для восстановления графика).
- Важно для пассажиров: до конца суток 8 августа УЗ будет принимать пассажиров с билетами на сегодняшние поезда с измененными маршрутами и графиками на любые поезда.
- О чем просят людей: детали по своему рейсу пассажиры получат в приложении, однако нужно заблаговременно прибывать на станции, учитывать требования железнодорожников насчет безопасности и внимательно слушать объявления в поездах и на вокзалах.
Поезда на каких направлениях меняют маршруты
В компании рассказали, что временно меняют маршруты ряда поездов:
- в Днепропетровской области;
- в Харьковской области;
- на Запорожском направлении.
"Из-за ухудшения ситуации с безопасностью", - объяснили пассажирам УЗ.
Где организованы автобусные трансферы
Сообщается, что на отдельных направлениях были организованы автобусные трансферы (предоставленные местными властями) - чтобы пассажиры "Укрзализныци" могли продолжить свое путешествие:
- "Кривой Рог - Днепр";
- "Пятихатки - Днепр";
- "Лозовая - Орилька".
Электрички из Днепра до отдельных станций
Отдельно УЗ обратилась к пассажирам до станций:
- "Каменское-Пассажирское";
- "Верховцево";
- "Вольногорск";
- "Верхнеднепровск".
Те из них, кто следует поездами №32 "Перемышль - Запорожье", №86 "Львов - Днепр", №286 "Львов - Днепр", №42 "Трускавец - Днепр" или №40 "Солотвино - Запорожье", могут доехать до нужной станции электропоездом из Днепра:
- 6035 "Днепр - Пост Списания" (время отправления из Днепра в 16:42);
- 6037 "Днепр - Пятихатки" (17:34);
- 6043 "Днепр - Пятихатки" (20:20).
"Покупать новый билет не нужно, ваш билет будет действовать для посадки на электропоезд без доплат", - подчеркнули в компании.
Ограничение поездов в западном направлении
В "Укрзализныце" сообщили, что поезда с наибольшими задержками в западном направлении - будут ограничивать:
- по Тернополю и Львову;
- с последующей пересадкой.
"Это позволит нам быстрее вернуться к курсированию по расписанию, но создаст некоторые неудобства - за это мы заранее приносим извинения", - добавили в компании.
Уточняется, что это касается таких поездов:
- №41/42 "Днепр - Трускавец";
- №87/88 "Днепр - Ковель" (из Ковеля отправка ориентировочно +2:30);
- №83/84 "Днепр - Мукачево" (отправка обратно ориентировочно +2 часа).
Кроме того, оборотные задержки повлекут за собой:
- №285/286 "Днепр - Львов" (из Львова выедет +2:00);
- №3/4 "Днепр - Ужгород" (обратно №29 "Ужгород - Киев" +1 час);
- №85/86 "Днепр - Львов" (из Львова №128 выедет +3:00);
- №119/120 "Днепр - Холм" (обратно №24 "Холм – Киев" +7:00);
- №120/119 "Холм - Днепр" (+2:33 из Днепра).
Что важно знать пассажирам УЗ
"Мы понимаем, насколько эти обстрелы поломали не только наш график, но и ваши планы", - обратилась "Укрзализныця" к пассажирам.
Отмечается, что компания готова "принимать пассажиров с билетами на сегодняшние поезда с измененными маршрутами и графиками на любые поезда до конца суток 8 августа".
"Детали по своему рейсу наши пассажиры уже традиционно получат в персонализированных уведомлениях в приложении "Укрзализныци", - напомнили гражданам.
В завершение всех пассажиров просят:
- прибывать на станции заблаговременно;
- внимательно слушать объявления в поездах и на вокзалах;
- учитывать требования железнодорожников насчет безопасности.
"Благодарим за понимание", - подытожили в акционерном обществе.
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