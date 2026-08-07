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УЗ срочно меняет маршруты поездов: где ввели трансферы и ограничения

13:34 07.08.2026 Пт
4 мин
Некоторым пассажирам придется изменить план путешествия из-за опасности в дороге
aimg Ирина Костенко
УЗ срочно меняет маршруты поездов: где ввели трансферы и ограничения "Укрзализныця" меняет движение некоторых поездов (фото иллюстративное: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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Из-за ситуации с безопасностью "Укрзализныця" временно меняет маршруты ряда поездов в разных областях. Местами для пассажиров организовали автобусные трансферы или альтернативные варианты доезда электричками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.

Главное:

  • Изменения маршрутов: из-за ситуации с безопасностью "Укрзализныця" временно меняет маршруты поездов в Днепропетровской и Харьковской областях, а также на Запорожском направлении.
  • Автобусные трансферы: для пассажиров организованы автобусные перевозки на направлениях "Кривой Рог - Днепр", "Пятихатки - Днепр" и "Лозовая - Орелька".
  • Удобные электрички: пассажиры отдельных поездов могут добраться до станций "Каменское-Пассажирское", "Верховцево", "Вольногорск" и "Верхнеднепровск" электропоездами из Днепра (по своим билетам, без доплат).
  • Ограничения рейсов: поезда западного направления с наибольшими задержками будут ограничивать по Тернополю и Львову - с последующей пересадкой (для восстановления графика).
  • Важно для пассажиров: до конца суток 8 августа УЗ будет принимать пассажиров с билетами на сегодняшние поезда с измененными маршрутами и графиками на любые поезда.
  • О чем просят людей: детали по своему рейсу пассажиры получат в приложении, однако нужно заблаговременно прибывать на станции, учитывать требования железнодорожников насчет безопасности и внимательно слушать объявления в поездах и на вокзалах.

Поезда на каких направлениях меняют маршруты

В компании рассказали, что временно меняют маршруты ряда поездов:

  • в Днепропетровской области;
  • в Харьковской области;
  • на Запорожском направлении.

"Из-за ухудшения ситуации с безопасностью", - объяснили пассажирам УЗ.

Где организованы автобусные трансферы

Сообщается, что на отдельных направлениях были организованы автобусные трансферы (предоставленные местными властями) - чтобы пассажиры "Укрзализныци" могли продолжить свое путешествие:

  • "⁠Кривой Рог - Днепр";
  • "⁠Пятихатки - Днепр";
  • "⁠Лозовая - Орилька".
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Электрички из Днепра до отдельных станций

Отдельно УЗ обратилась к пассажирам до станций:

  • "Каменское-Пассажирское";
  • "Верховцево";
  • "Вольногорск";
  • "Верхнеднепровск".

Те из них, кто следует поездами №32 "Перемышль - Запорожье", №86 "Львов - Днепр", №286 "Львов - Днепр", №42 "Трускавец - Днепр" или №40 "Солотвино - Запорожье", могут доехать до нужной станции электропоездом из Днепра:

  • ⁠6035 "Днепр - Пост Списания" (время отправления из Днепра в 16:42);
  • ⁠6037 "Днепр - Пятихатки" (17:34);
  • ⁠6043 "Днепр - Пятихатки" (20:20).

"Покупать новый билет не нужно, ваш билет будет действовать для посадки на электропоезд без доплат", - подчеркнули в компании.

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Ограничение поездов в западном направлении

В "Укрзализныце" сообщили, что поезда с наибольшими задержками в западном направлении - будут ограничивать:

  • по Тернополю и Львову;
  • с последующей пересадкой.

"Это позволит нам быстрее вернуться к курсированию по расписанию, но создаст некоторые неудобства - за это мы заранее приносим извинения", - добавили в компании.

Уточняется, что это касается таких поездов:

  • №41/42 "Днепр - Трускавец";
  • №87/88 "Днепр - Ковель" (из Ковеля отправка ориентировочно +2:30);
  • №83/84 "Днепр - Мукачево" (отправка обратно ориентировочно +2 часа).

Кроме того, оборотные задержки повлекут за собой:

  • №285/286 "Днепр - Львов" (из Львова выедет +2:00);
  • №3/4 "Днепр - Ужгород" (обратно №29 "Ужгород - Киев" +1 час);
  • №85/86 "Днепр - Львов" (из Львова №128 выедет +3:00);
  • №119/120 "Днепр - Холм" (обратно №24 "Холм – Киев" +7:00);
  • №120/119 "Холм - Днепр" (+2:33 из Днепра).
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Что важно знать пассажирам УЗ

"Мы понимаем, насколько эти обстрелы поломали не только наш график, но и ваши планы", - обратилась "Укрзализныця" к пассажирам.

Отмечается, что компания готова "принимать пассажиров с билетами на сегодняшние поезда с измененными маршрутами и графиками на любые поезда до конца суток 8 августа".

"Детали по своему рейсу наши пассажиры уже традиционно получат в персонализированных уведомлениях в приложении "Укрзализныци", - напомнили гражданам.

В завершение всех пассажиров просят:

  • прибывать на станции заблаговременно;
  • внимательно слушать объявления в поездах и на вокзалах;
  • учитывать требования железнодорожников насчет безопасности.

"Благодарим за понимание", - подытожили в акционерном обществе.

Напомним, ранее мы рассказывали, как поезд может стать мишенью - когда эвакуируют пассажиров УЗ и как уберечь жизнь (инструкция).

Кроме того, мы объясняли, за что могут оштрафовать пассажиров в поездах.

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