"Жизнь важнее электрички": в УЗ обратились к украинцам из-за атак РФ

Во время массированных российских атак пребывание на объектах железнодорожной инфраструктуры может представлять опасность. В связи с этим "Укрзализныця" призвала пассажиров соблюдать правила безопасности и не игнорировать воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В компании подчеркнули, что во время массированных вражеских атак пассажирам следует переходить в укрытия, если они расположены поблизости. Если такая возможность отсутствует, необходимо отойти на безопасное расстояние от объектов железнодорожной инфраструктуры и избегать скоплений людей на открытой местности.

Также в "Укрзализныце" сообщили, что во время массированных атак движение поездов в регионах, которые могут стать целью ударов, оперативно останавливают из соображений безопасности.



УЗ призывает пассажиров не пренебрегать правилами безопасности (скриншот из сообщения "Укрзализныци")

В компании подчеркнули, что жизнь и безопасность людей важнее электрички, а также призвали украинцев беречь себя и соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.