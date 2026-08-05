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"Жизнь важнее электрички": в УЗ обратились к украинцам из-за атак РФ

15:16 05.08.2026 Ср
2 мин
Украинцам рассказали, что делать, если рядом нет укрытия
aimg Татьяна Веремеева
"Жизнь важнее электрички": в УЗ обратились к украинцам из-за атак РФ Фото: Электричка "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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Во время массированных российских атак пребывание на объектах железнодорожной инфраструктуры может представлять опасность. В связи с этим "Укрзализныця" призвала пассажиров соблюдать правила безопасности и не игнорировать воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В компании подчеркнули, что во время массированных вражеских атак пассажирам следует переходить в укрытия, если они расположены поблизости. Если такая возможность отсутствует, необходимо отойти на безопасное расстояние от объектов железнодорожной инфраструктуры и избегать скоплений людей на открытой местности.

Также в "Укрзализныце" сообщили, что во время массированных атак движение поездов в регионах, которые могут стать целью ударов, оперативно останавливают из соображений безопасности.

&quot;Жизнь важнее электрички&quot;: в УЗ обратились к украинцам из-за атак РФ
УЗ призывает пассажиров не пренебрегать правилами безопасности (скриншот из сообщения "Укрзализныци")

В компании подчеркнули, что жизнь и безопасность людей важнее электрички, а также призвали украинцев беречь себя и соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

Что известно о российской атаке 5 августа

Напомним, в ночь на 5 августа Россия совершила массированную атаку на Киев и Киевскую область. В результате обстрелов возникли пожары в жилых домах, складских и офисных помещениях.

Рядом с атакованными логистическими центрами на территории железнодорожной платформы обнаружили погибших, из-за обстрелов временно приостанавливали движение поездов и эвакуировали пассажиров и персонал станций.

Известно, что в Киевской области в результате атаки погибли по меньшей мере 17 человек, еще 36 получили ранения.

Из-за российского удара был уничтожен сортировочный центр одного из почтовых операторов в столице, из-за чего компания была вынуждена оперативно перестроить логистические процессы.

Кроме того, премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о срочной встрече правительства с представителями бизнеса, на которой планируют обсудить последствия российского удара и меры поддержки предприятий.

Также президент Владимир Зеленский заявил о сокращении поставок ракет для систем противовоздушной обороны, комментируя ситуацию с защитой украинского неба во время последней российской атаки.

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