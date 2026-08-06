Билеты на поезд для компании или класса: "Укрзализныця" объяснила детали бронирования
В Украине упростили процедуру заказа железнодорожных билетов для организованных групп от 10 человек. Оформить услугу можно через онлайн-сервис, но выкуп и выдача проездных документов производятся в билетных кассах по спискам пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Главное:
- Кто может оформить? Группы от 10 человек (туристические компании, юридические или физические лица), следующие по одинаковому маршруту.
- Сроки подачи заявки. Прием коллективных запросов осуществляется от 35 до 10 суток до отправки поезда.
- Сроки реализации мест. Фактическое выделение мест будет происходить с даты открытия продаж - за 20 дней для обычных пассажирских поездов и за 10 дней для поездов "Интерсити".
- Оплата резервирования. После получения подтверждения и квитанции на почту заказчик должен оплатить услугу в течение 2 суток и обязательно загрузить подтверждение в систему.
Оформление и сроки подачи заявки
Организованная группа пассажиров - это коллектив в количестве от 10 человек, совершающих совместную поездку по одинаковому маршруту и с единственной целью.
Заказать услугу могут туристические компании, юридические или физические лица.
Прием и обработка заявок осуществляется в четко определенные сроки:
- Подача заказа - от 35 до 10 суток до отправления поезда
- Выделение мест для пассажирских поездов - за 20 дней до отправления (включая дату выезда).
- Выделение мест для поездов Интерсити - за 10 дней до отправления поезда.
Как оплатить бронирование и выкупить билеты
Подтверждение заказа и квитанция на оплату поступают по электронной почте заказчика. Оплатить услугу резервирования необходимо в течение 2 суток и обязательно подгрузить квитанцию обратно в систему.
Если это не сделать, бронь отменяется автоматически.
Стоимость резервирования места составляет:
- Взрослые и студенты - 130 грн за пассажира
- Дети (от 0 до 18 лет) и льготные категории - 60 грн за пассажира
Оформление билетов производится в специализированных кассах на основании заявления и списка группы в 2 экземплярах.
В списке указываются данные руководителя, фамилии и имени пассажиров, номера удостоверений льготников и полная дата рождения детей.
Посадка в поезд детей младше 16 лет осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего возраст (свидетельство о рождении, его нотариальная копия или загранпаспорт).
Обновлены услуги "Укрзализныци"
Напомним, "Укрзализныця" регулярно внедряет новые сервисы для улучшения условий поездок пассажиров.
В частности, для комфортных семейных путешествий в Украине работает Детская железная дорога, где юные железнодорожники обслуживают уникальные городские маршруты в Киеве, Львове, Ровно и Днепре.
Кроме того, перевозчик системно обновляет подвижной состав и добавляет новые вагоны с улучшенным комфортом отечественного производства на популярные направления, в частности, в Ужгород и Днепр.
Также железнодорожная компания упростила сервисы мониторинга и возвращения билетов через свое официальное мобильное приложение.