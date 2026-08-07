УЗ терміново змінює маршрути поїздів: де запровадили трансфери й обмеження

Через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути низки поїздів у різних областях. Місцями для пасажирів організували автобусні трансфери чи альтернативні варіанти доїзду електричками.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Головне: Зміни маршрутів : через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути поїздів у Дніпропетровській та Харківській областях, а також на Запорізькому напрямку.

: через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути поїздів у Дніпропетровській та Харківській областях, а також на Запорізькому напрямку. Автобусні трансфери : для пасажирів організовано автобусні перевезення на напрямках "Кривий Ріг - Дніпро", "П'ятихатки - Дніпро" та "Лозова - Орілька".

: для пасажирів організовано автобусні перевезення на напрямках "Кривий Ріг - Дніпро", "П'ятихатки - Дніпро" та "Лозова - Орілька". Зручні електрички : пасажири окремих поїздів можуть дістатися до станцій "Кам'янське-Пасажирське", "Верхівцеве", "Вільногірськ" та "Верхньодніпровськ" електропоїздами з Дніпра (за своїми квитками, без доплат).

: пасажири окремих поїздів можуть дістатися до станцій "Кам'янське-Пасажирське", "Верхівцеве", "Вільногірськ" та "Верхньодніпровськ" електропоїздами з Дніпра (за своїми квитками, без доплат). Обмеження рейсів : поїзди західного напрямку з найбільшими затримками обмежуватимуть по Тернополю та Львову - з подальшою пересадкою (для відновлення графіка).

: поїзди західного напрямку з найбільшими затримками обмежуватимуть по Тернополю та Львову - з подальшою пересадкою (для відновлення графіка). Важливо для пасажирів : до кінця доби 8 серпня УЗ буде приймати пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди зі зміненими маршрутами та графіками на будь-які поїзди.

: до кінця доби 8 серпня УЗ буде приймати пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди зі зміненими маршрутами та графіками на будь-які поїзди. Про що просять людей: деталі по своєму рейсу пасажири отримають у застосунку, проте необхідно завчасно прибувати на станції, зважати на безпекові вимоги залізничників й уважно слухати оголошення у поїздах та на вокзалах.

Поїзди на яких напрямках змінюють маршрути

У компанії розповіли, що тимчасово змінюють маршрути низки поїздів:

у Дніпропетровській області;

у Харківській області;

на Запорізькому напрямку.

"Через погіршення безпекової ситуації", - пояснили пасажирам УЗ.

Де організовані автобусні трансфери

Повідомляється, що на окремих напрямках було організовано автобусні трансфери (надані місцевою владою) - щоб пасажири "Укрзалізниці" могли продовжити свою подорож:

"⁠Кривий Ріг - Дніпро";

"⁠П'ятихатки - Дніпро";

"⁠Лозова - Орілька".

Електрички з Дніпра до окремих станцій

Окремо УЗ звернулась до пасажирів до станцій:

"Кам'янське-Пасажирське";

"Верхівцеве";

"Вільногірськ";

"Верхньодніпровськ".

Ті з них, хто прямує поїздами №32 "Перемишль - Запоріжжя", №86 "Львів - Дніпро", №286 "Львів - Дніпро", №42 "Трускавець - Дніпро" або №40 "Солотвино - Запоріжжя", можуть доїхати до потрібної станції електропоїздом із Дніпра:

⁠6035 "Дніпро - Пост Списання" (час відправлення з Дніпра о 16:42);

⁠6037 "Дніпро - П'ятихатки" (17:34);

⁠6043 "Дніпро - П'ятихатки" (20:20).

"Купувати новий квиток не потрібно, ваш квиток діятиме для посадки на електропоїзд без доплат", - наголосили у компанії.

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Обмеження поїздів у західному напрямку

В "Укрзалізниці" повідомили, що поїзди з найбільшими затримками у західному напрямку - будуть обмежувати:

по Тернополю та Львову;

з подальшою пересадкою.

"Це дозволить нам швидше повернутись до курсування за розкладом, але створить деякі незручності - за це ми заздалегідь перепрошуємо", - додали у компанії.

Уточнюється, що це стосується таких поїздів:

№41/42 "Дніпро - Трускавець";

№87/88 "Дніпро - Ковель" (з Ковеля відправка орієнтовно +2:30);

№ 83/84 "Дніпро - Мукачево" (відправлення зворотно орієнтовно +2:00).

Крім того, обігові затримки спричинять:

№285/286 "Дніпро - Львів" (зі Львова виїде +2:00);

№3/4 "Дніпро - Ужгород" (зворотно №29 "Ужгород - Київ" +1:00);

№85/86 "Дніпро - Львів" (зі Львова №128 виїде +3:00);

№119/120 "Дніпро - Холм" (зворотно №24 "Холм - Київ" +7:00);

№120/119 "Холм - Дніпро" (+2:33 із Дніпра).

Що важливо знати пасажирам УЗ

"Ми розуміємо, наскільки ці обстріли поламали не тільки наш графік, але й ваші плани", - звернулась "Укрзалізниця" до пасажирів.

Зазначається, що компанія готова "приймати пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди зі зміненими маршрутами та графіками на будь-які поїзди до кінця доби 8 серпня".

"Деталі по своєму рейсу наші пасажири вже традиційно отримають у персоналізованих сповіщеннях у застосунку "Укрзалізниці", - нагадали громадянам.

Насамкінець усіх пасажирів просять:

прибувати на станції завчасно;

уважно слухати оголошення у поїздах та на вокзалах;

зважати на безпекові вимоги залізничників.

"Дякуємо за розуміння", - підсумували в акціонерному товаристві.