УЗ терміново змінює маршрути поїздів: де запровадили трансфери й обмеження
Через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути низки поїздів у різних областях. Місцями для пасажирів організували автобусні трансфери чи альтернативні варіанти доїзду електричками.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Головне:
- Зміни маршрутів: через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути поїздів у Дніпропетровській та Харківській областях, а також на Запорізькому напрямку.
- Автобусні трансфери: для пасажирів організовано автобусні перевезення на напрямках "Кривий Ріг - Дніпро", "П'ятихатки - Дніпро" та "Лозова - Орілька".
- Зручні електрички: пасажири окремих поїздів можуть дістатися до станцій "Кам'янське-Пасажирське", "Верхівцеве", "Вільногірськ" та "Верхньодніпровськ" електропоїздами з Дніпра (за своїми квитками, без доплат).
- Обмеження рейсів: поїзди західного напрямку з найбільшими затримками обмежуватимуть по Тернополю та Львову - з подальшою пересадкою (для відновлення графіка).
- Важливо для пасажирів: до кінця доби 8 серпня УЗ буде приймати пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди зі зміненими маршрутами та графіками на будь-які поїзди.
- Про що просять людей: деталі по своєму рейсу пасажири отримають у застосунку, проте необхідно завчасно прибувати на станції, зважати на безпекові вимоги залізничників й уважно слухати оголошення у поїздах та на вокзалах.
Поїзди на яких напрямках змінюють маршрути
У компанії розповіли, що тимчасово змінюють маршрути низки поїздів:
- у Дніпропетровській області;
- у Харківській області;
- на Запорізькому напрямку.
"Через погіршення безпекової ситуації", - пояснили пасажирам УЗ.
Де організовані автобусні трансфери
Повідомляється, що на окремих напрямках було організовано автобусні трансфери (надані місцевою владою) - щоб пасажири "Укрзалізниці" могли продовжити свою подорож:
- "Кривий Ріг - Дніпро";
- "П'ятихатки - Дніпро";
- "Лозова - Орілька".
Електрички з Дніпра до окремих станцій
Окремо УЗ звернулась до пасажирів до станцій:
- "Кам'янське-Пасажирське";
- "Верхівцеве";
- "Вільногірськ";
- "Верхньодніпровськ".
Ті з них, хто прямує поїздами №32 "Перемишль - Запоріжжя", №86 "Львів - Дніпро", №286 "Львів - Дніпро", №42 "Трускавець - Дніпро" або №40 "Солотвино - Запоріжжя", можуть доїхати до потрібної станції електропоїздом із Дніпра:
- 6035 "Дніпро - Пост Списання" (час відправлення з Дніпра о 16:42);
- 6037 "Дніпро - П'ятихатки" (17:34);
- 6043 "Дніпро - П'ятихатки" (20:20).
"Купувати новий квиток не потрібно, ваш квиток діятиме для посадки на електропоїзд без доплат", - наголосили у компанії.
Обмеження поїздів у західному напрямку
В "Укрзалізниці" повідомили, що поїзди з найбільшими затримками у західному напрямку - будуть обмежувати:
- по Тернополю та Львову;
- з подальшою пересадкою.
"Це дозволить нам швидше повернутись до курсування за розкладом, але створить деякі незручності - за це ми заздалегідь перепрошуємо", - додали у компанії.
Уточнюється, що це стосується таких поїздів:
- №41/42 "Дніпро - Трускавець";
- №87/88 "Дніпро - Ковель" (з Ковеля відправка орієнтовно +2:30);
- № 83/84 "Дніпро - Мукачево" (відправлення зворотно орієнтовно +2:00).
Крім того, обігові затримки спричинять:
- №285/286 "Дніпро - Львів" (зі Львова виїде +2:00);
- №3/4 "Дніпро - Ужгород" (зворотно №29 "Ужгород - Київ" +1:00);
- №85/86 "Дніпро - Львів" (зі Львова №128 виїде +3:00);
- №119/120 "Дніпро - Холм" (зворотно №24 "Холм - Київ" +7:00);
- №120/119 "Холм - Дніпро" (+2:33 із Дніпра).
Що важливо знати пасажирам УЗ
"Ми розуміємо, наскільки ці обстріли поламали не тільки наш графік, але й ваші плани", - звернулась "Укрзалізниця" до пасажирів.
Зазначається, що компанія готова "приймати пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди зі зміненими маршрутами та графіками на будь-які поїзди до кінця доби 8 серпня".
"Деталі по своєму рейсу наші пасажири вже традиційно отримають у персоналізованих сповіщеннях у застосунку "Укрзалізниці", - нагадали громадянам.
Насамкінець усіх пасажирів просять:
- прибувати на станції завчасно;
- уважно слухати оголошення у поїздах та на вокзалах;
- зважати на безпекові вимоги залізничників.
"Дякуємо за розуміння", - підсумували в акціонерному товаристві.
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