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"Укрзализныця" показала первый вагон для пассажиров на колясках: душ, подъемник и купе с сопровождением

Вторник 08 июля 2025 18:53
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"Укрзализныця" показала первый вагон для пассажиров на колясках: душ, подъемник и купе с сопровождением Фото: "Укрзализныця" запускает новый вагон для людей на креслах колесных (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрзализныця" завершила модернизацию первого вагона, полностью адаптированного для путешествий пассажиров на креслах колесных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Его создали на базе вагонного депо в Бахмаче. Работы продолжались три месяца, и все изменения были реализованы силами работников компании.

Что известно о новом вагоне

Это экспериментальный вагон, который станет основой для внедрения безбарьерных решений на украинской железной дороге. Его можно будет заказать через сервис групповых перевозок на сайте или в приложении "Укрзализныци".

В вагоне внедрены следующие изменения:

  • 4 увеличенные купе - по 2 места для пассажиров на колясках и 2 для сопровождающих;
  • если вагон не используется для спецперевозок, каждое купе вмещает до 6 человек;
  • электроподъемник с нагрузкой до 300 кг;
  • расширенные двери и коридоры;
  • уборная с душем, SOS-кнопкой, держателем для костылей, пеленальным столиком и детским креслом;
  • навигация шрифтом Брайля, контрастная маркировка;
  • индивидуальные розетки (USB, Type-C);
  • регулировка спинки и освещения;
  • видеонаблюдение в отдельных зонах.
Обновленный безбарьерный вагон "Укрзализныци" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В компании отмечают, что перед началом проекта провели консультации с организациями, которые помогают людям с инвалидностью. В "Укрзализныце" отмечают, что этот вагон станет первым шагом к масштабному обновлению подвижного состава с учетом принципов безбарьерности.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" запускает новый экспериментальный региональный поезд №826/825 по маршруту "Львов - Тернополь - Хмельницкий", который будет курсировать с 11 июля ежедневно, кроме вторника. Поезд оборудован пандусами, инклюзивными туалетами, местами для колясок, розетками, автоматами со снеками и современными сиденьями.

Также мы писали, что задержки поездов "Укрзализныци" могут возникать из-за обстрелов, погоды или других форс-мажоров. Пассажирам советуют не паниковать, следить за обновлениями и при необходимости обращаться к проводнику или вокзальной кассе. В случае значительного опоздания можно вернуть деньги за билет. Актуальная информация доступна на сайте, в приложении, соцсетях или по телефону горячей линии.

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Укрзализныця Поезда
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