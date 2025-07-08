"Укрзализныця" показала первый вагон для пассажиров на колясках: душ, подъемник и купе с сопровождением

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" .

Его создали на базе вагонного депо в Бахмаче. Работы продолжались три месяца, и все изменения были реализованы силами работников компании.

Что известно о новом вагоне

Это экспериментальный вагон, который станет основой для внедрения безбарьерных решений на украинской железной дороге. Его можно будет заказать через сервис групповых перевозок на сайте или в приложении "Укрзализныци".

В вагоне внедрены следующие изменения:

4 увеличенные купе - по 2 места для пассажиров на колясках и 2 для сопровождающих;

если вагон не используется для спецперевозок, каждое купе вмещает до 6 человек;

электроподъемник с нагрузкой до 300 кг;

расширенные двери и коридоры;

уборная с душем, SOS-кнопкой, держателем для костылей, пеленальным столиком и детским креслом;

навигация шрифтом Брайля, контрастная маркировка;

индивидуальные розетки (USB, Type-C);

регулировка спинки и освещения;

видеонаблюдение в отдельных зонах.

Обновленный безбарьерный вагон "Укрзализныци" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

В компании отмечают, что перед началом проекта провели консультации с организациями, которые помогают людям с инвалидностью. В "Укрзализныце" отмечают, что этот вагон станет первым шагом к масштабному обновлению подвижного состава с учетом принципов безбарьерности.