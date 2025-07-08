"Укрзализныця" показала первый вагон для пассажиров на колясках: душ, подъемник и купе с сопровождением
"Укрзализныця" завершила модернизацию первого вагона, полностью адаптированного для путешествий пассажиров на креслах колесных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
Его создали на базе вагонного депо в Бахмаче. Работы продолжались три месяца, и все изменения были реализованы силами работников компании.
Что известно о новом вагоне
Это экспериментальный вагон, который станет основой для внедрения безбарьерных решений на украинской железной дороге. Его можно будет заказать через сервис групповых перевозок на сайте или в приложении "Укрзализныци".
В вагоне внедрены следующие изменения:
- 4 увеличенные купе - по 2 места для пассажиров на колясках и 2 для сопровождающих;
- если вагон не используется для спецперевозок, каждое купе вмещает до 6 человек;
- электроподъемник с нагрузкой до 300 кг;
- расширенные двери и коридоры;
- уборная с душем, SOS-кнопкой, держателем для костылей, пеленальным столиком и детским креслом;
- навигация шрифтом Брайля, контрастная маркировка;
- индивидуальные розетки (USB, Type-C);
- регулировка спинки и освещения;
- видеонаблюдение в отдельных зонах.
В компании отмечают, что перед началом проекта провели консультации с организациями, которые помогают людям с инвалидностью. В "Укрзализныце" отмечают, что этот вагон станет первым шагом к масштабному обновлению подвижного состава с учетом принципов безбарьерности.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" запускает новый экспериментальный региональный поезд №826/825 по маршруту "Львов - Тернополь - Хмельницкий", который будет курсировать с 11 июля ежедневно, кроме вторника. Поезд оборудован пандусами, инклюзивными туалетами, местами для колясок, розетками, автоматами со снеками и современными сиденьями.
Также мы писали, что задержки поездов "Укрзализныци" могут возникать из-за обстрелов, погоды или других форс-мажоров. Пассажирам советуют не паниковать, следить за обновлениями и при необходимости обращаться к проводнику или вокзальной кассе. В случае значительного опоздания можно вернуть деньги за билет. Актуальная информация доступна на сайте, в приложении, соцсетях или по телефону горячей линии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украинав Telegram.