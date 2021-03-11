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УЗ продовжила заборону на квитки в "червоні" зони, але готова до спецрейсів

Новость на русском → Україна, Четвер 11 березня 2021 15:52
УЗ продовжила заборону на квитки в "червоні" зони, але готова до спецрейсів Фото: вокзал (прес-служба УЗ)
Автор: Андрій Василюк

Укрзалізниця продовжила до 19 березня включно обмеження на продаж квитків, а також висадки та посадки пасажирів, що прямують до Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей. Ці області знаходяться в "червоній" зоні карантину.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що обмеження будуть скасовані по факту офіційного виходу регіонів зі статусу "червоних зон" згідно з рішенням МОЗ.

Укрзалізниця наголосила, що готова до призначення спеціальних рейсів за поданням місцевих облдержадміністрацій для безпечного перевезення людей із дотриманням усіх карантинних вимог, і закликає пасажирів дотримуватись посиленого маскового режиму на борту.

Напередодні, 10 березня "Укрзалізниця" заявила про готовність збільшити кількість спеціальних рейсів до "червоних зон" адаптивного карантину. Потяги можуть запустити, якщо кількість цих зон буде збільшуватися.

Нагадаємо, станом на сьогодні до "червоних зон" входять Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська області.

Раніше Кабінет міністрів розширив перелік обмежень у "червоній зоні" карантину. Зокрема, буде заборонено роботу громадського транспорту. Під обмеження не потрапляють перевезення пасажирів легковими авто в кількості не більше 5 осіб.

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