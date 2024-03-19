УЗ назначила дополнительный поезд в Карпаты: маршрут

Поезд будет отправляться из Киева 23, а также 30 марта в 10:24 и прибывать во Львов в 17:00 и в Трускавец - в 19:35.

Из Трускавца поезд будет отправляться также 23 и 30 марта в 08:26 и прибывать во Львов в 10:55 и Киев в 18:44.

"Билеты уже в продаже в приложении Укрзализныци, в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов", - добавляет "Укрзализныця".