УЗ призначила додатковий потяг до Карпат: маршрут

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" анонсувала запуск додаткових поїздів на період шкільних весняних канікул у найбільш затребуваних напрямках.

Зокрема "Укрзалізниця" запускає бета-тестування нової послуги, яка дозволить автоматично купувати квитки під час моніторингу.

У тому ж числі з вчорашнього дня, 18 березня, розпочався продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі.

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