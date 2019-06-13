УЗ предупредила о возможных проблемах с покупкой билетов

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Укрзализныця" предупреждает о возможных сбоях в работе системы онлайн-продажи билетов

Компания "Укрзализныця" предупреждает о возможных ограничениях доступности системы онлайн-продажи билетов из-за загруженности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Сообщается о сбоях онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua.

"В работе онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua возможны временные технические сбои. Сейчас специалисты "Укрзализныци" принимают все меры для устранения недостатков в работе онлайн-системы", - заявляют в УЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в южном направлении, увеличив их общее количество до 30. В частности, УЗ назначила очередные летние поезда в Одессу из Львова и Черновцов. На сегодняшний день в продаже есть места на все направления.