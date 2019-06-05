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"Укрзалізниця" запустила потяг Мукачево-Кошице

Новини » Суспільство    05.06.2019 - 15:01
"Укрзалізниця" запустила потяг Мукачево-Кошице
Фото: прибуття поїзда (railway.lviv.ua)

Поїзд почне курсувати із 9 червня

ПАТ "Укрзализныця" запускає поїзд Мукачево - Кошице. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ Facebook.

Як повідомляється, з 9 червня починають курсування поїзда № 960/961, 962/963 Кошице-Мукачево-Кошице.

Поїзд № 960/961 Кошице-Мукачево вирушати в 09:10 і прибувати в Мукачево в 14:00. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Мукачева в 14:54 і прибувати в Кошице у 18:13.

Поїзд № 962/963 Мукачево-Кошице відправлятиметься о 12:01 і прибувати в Мукачево у 16:42. Зворотно поїзд відправлятиметься о 18:20 та прибуватиме в Кошице о 21:33.

Під час маршруту заплановані зупинки на станціях Чоп-Пасажирський та Чієрна-над-Тисоу.

&quot;Укрзалізниця&quot; запустила потяг Мукачево-Кошице

Зазначимо, Міністерство інфраструктури України планує сконцентрувати роботу навколо повідомлення України з країнами Європейського союзу. Так раніше був запущений поїзд з Мукачева в Будапешт (Угорщина), а також поїзд "чотирьох столиць" - Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що УЗ збільшила кількість поїздів в південному напрямку до 26, а також призначила додаткові поїзди на свята Трійці та Дня Конституції України.

Також "Укрзалізниця" роз'яснила правила перевезення домашніх тварин, зокрема собак, у поїздах компанії.

УЗ збільшила кількість поїздів у південному напрямку Нова модель тарифів УЗ має враховувати інтереси бізнесу, - голова ДРС
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