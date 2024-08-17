В УЗ предупредили о задержке нескольких рейсов из-за аварии на ж/д в Польше

Как отметили в УЗ, поезд SKPL 768Л Варшава - Рава-Русская из-за аварии прибудет с опозданием на 4 часа. Пострадавших в результате инцидента нет.

"Это означает, что стыковочный украинский рейс из Рава-Русской во Львов и Коломыю также отправится с задержкой, ожидая прибытия пассажиров из Польши", - добавили в компании.

Также там предупредили, что авария привела к смещении отправки утреннего обратного рейса 767Л из Равы-Русской в ​​Варшаву. Точное время будут сообщать сотрудники вокзалов.