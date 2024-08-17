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В УЗ предупредили о задержке нескольких рейсов из-за аварии на ж/д в Польше

Иллюстративное фото: в УЗ предупредили о задержке нескольких рейсов из-за аварии на ж/д в Польше (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Польше поезд Варшава - Рава-Русская столкнулся с диким животным. Это привело к задержке нескольких украинских рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.

Как отметили в УЗ, поезд SKPL 768Л Варшава - Рава-Русская из-за аварии прибудет с опозданием на 4 часа. Пострадавших в результате инцидента нет. 

"Это означает, что стыковочный украинский рейс из Рава-Русской во Львов и Коломыю также отправится с задержкой, ожидая прибытия пассажиров из Польши", - добавили в компании. 

Также там предупредили, что авария привела к смещении отправки утреннего обратного рейса 767Л из Равы-Русской в ​​Варшаву. Точное время будут сообщать сотрудники вокзалов. 

 

Что предшествовало

Напомним, еще в июне в "Укрзализныце" сообщали, что часть поездов, которые двигались в польский Хелм, меняют конечную станцию на Дорохуск.

Это касается пересадочных поездов №23 Киев - Хелм, №93/93 Харьков - Хелм, №120 Хелм - Днепр.

Также мы писали, что ремонтные работы на польской железной дороге привели к тому, что некоторые поезда с Хелмского направления будут курсировать с ограниченным маршрутом.

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УкрзализныцяПольшаПоезд