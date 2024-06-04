УЗ изменила место назначения поездов в Польшу: как теперь купить билеты

Часть поездов, которые двигались к или из Хелма меняют свою конечную станцию на Дорохуск. Все из-за начала ремонтных работ на польской железной дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Ремонтные работы на польской железной дороге продлятся с 23 июня до конца лета.

В УЗ объяснили, если вы путешествуете в Варшаву или Люблин пересадочными поездами №23 Киев - Хелм, №93/93 Харьков - Хелм, №120 Хелм - Днепр, билеты необходимо искать в приложении по местам назначения "Дорохуск". Более того, приложение автоматически будет подсказывать эту функцию.

"В Дорохуске на время ремонтов погранично-таможенный контроль будет происходить в поезде "Укрзализныци". Билеты на пересадочный польский поезд из Дорохуска на Варшаву (через Хелм и Люблин) и в обратном направлении уже доступны на сайте польского перевозчика", - добавляет "Укрзализныця".