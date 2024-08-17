В УЗ попередили про затримку кількох рейсів через аварію на залізниці в Польщі

Як зазначили в УЗ, поїзд SKPL 768Л Варшава - Рава-Руська через аварію прибуде із запізненням на 4 години. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

"Це означає, що стиковочний український рейс з Рави-Руської до Львова та Коломиї також вирушить із затримкою, чекаючи на прибуття пасажирів з Польщі", - додали в компанії.

Також там попередили, що аварія призвела до зміщення відправлення ранкового зворотного рейсу 767Л з Рави-Руської до Варшави. Точний час повідомлятимуть співробітники вокзалів.