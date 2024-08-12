Некоторые поезда в Польшу будут курсировать по ограниченному маршруту: список

Из-за ремонтных работ на польской железной дороге некоторые поезда Хелмского направления будут курсировать с ограниченным маршрутом. Это продлится до 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци" .

Отмечается, что ограничения не касаются следующих поездов:

№67/68 Киев - Варшава,

№19/20 Киев - Хелм,

№119 Днепр - Хелм

№24 Хелм - Киев.

Эти рейсы будут продолжать курсировать по обычному графику.

Ограничения будут продолжаться по маршрутах поездов:

№23 Киев - Хелм,

№93/94 Харьков - Хелм,

№120 Хелм - Днепр.

Они будут ограничены до польской пограничной станции Дорохуск, которая находится в 25 км от Хелма. Пассажиры этих поездов будут проходить пограничный и таможенный контроль в поезде "Укрзализницы".

Отмечается, что на станции Дорохуск будет осуществляться пересадка на польские поезда в Варшаву и из Варшавы.

УЗ обращает внимание, что пересадки на станции Дорохуск являются вынужденным временным шагом.

"Станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта, эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд", - отметили в компании.