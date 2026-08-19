УЗ удваивает количество мест на популярный рейс в Польшу

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Пассажироемкость поезда №23/24 Киев-Хелм увеличится вдвое. Подготовка к пику перевозок в конце августа, когда украинцы возвращаются с отдыха и каникул. Компания мониторит спрос и при необходимости будет прибавлять вагоны на другие направления. За последние 10 дней по железной дороге воспользовались почти 900 тысяч пассажиров

Причины решения и мониторинг спроса

В компании объясняют, что такое решение принято в ожидании пикового пассажиропотока в конце лета.

В этот период украинцы будут массово возвращаться с отдыха, детских лагерей и каникул.

Кроме того, перевозчик постоянно мониторит спрос и по другим направлениям.

При наличии возможности составов поездов также будут включать дополнительные вагоны, чтобы обеспечить пассажиров необходимым количеством билетов.

Статистика детских перевозок

Параллельно "Укрзализныця" увеличивает объемы социальных и групповых перевозок.

В частности, в период с 10 по 19 августа по железной дороге транспортировали:

35 тысяч детей в составе более 1160 групп;

юных спортсменов, направлявшихся в оздоровительные лагеря;

детей, проходящих лечение в национальной детской специализированной больнице "Охматдет";

детей погибших железнодорожников

В общей сложности за эти 10 дней услугами железной дороги воспользовались 892 610 пассажиров.