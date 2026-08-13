Книги будут доставлять прямо в купе: на каких рейсах "Укрзализныци" появилась новая услуга

Пассажиры "Укрзализныци" могут заказывать украинские книги непосредственно в свой вагон при покупке билета. Услуга призвана поддержать отечественные издательства и книжные магазины, терпящие убытки из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Из-за российских ударов по складам и типографиям за последние месяцы было уничтожено более 10 миллионов книг. Покупка литературы в дорогу позволяет поддержать работу издательств, книжных магазинов и авторов.

В программе лояльности перевозчика доступны специальные предложения от партнеров за баллы "Обнимашки":

Также опция доступна во флагманских поездах внутреннего сообщения:

Услуга действует на международных рейсах в следующие страны:

Приобретенную при оформлении билета книгу пассажир получает непосредственно на своей полке в начале поездки.

В программе лояльности УЗ доступны дополнительные скидки и бонусы на электронные, бумажные и аудиокниги.

Опция доступна на 4 международных направлениях и 10 флагманских поездах внутреннего сообщения.

Книгу можно заказать при оформлении билета и получить на своей полке в начале поездки.

Что делать пассажирам во время тревоги

Напомним, что в случае объявления воздушной тревоги или угрозы вражеского обстрела пассажирам железной дороги важно четко знать алгоритм действий по собственной безопасности.

Инструкции от железнодорожников помогают сохранить жизнь как во время пребывания на вокзалах, так и во время поезда.

Пассажирам железнодорожной инфраструктуры напоминают, что во время тревоги на вокзале необходимо направляться в укрытие и строго соблюдать правила безопасности.

Если угроза застала непосредственно в пути, пассажирам советуют действовать по инструкциям персонала поезда для защиты от ракетных или авиационных ударов.