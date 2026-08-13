Книги будут доставлять прямо в купе: на каких рейсах "Укрзализныци" появилась новая услуга
Пассажиры "Укрзализныци" могут заказывать украинские книги непосредственно в свой вагон при покупке билета. Услуга призвана поддержать отечественные издательства и книжные магазины, терпящие убытки из-за российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Главное:
Книгу можно заказать при оформлении билета и получить на своей полке в начале поездки.
Опция доступна на 4 международных направлениях и 10 флагманских поездах внутреннего сообщения.
В программе лояльности УЗ доступны дополнительные скидки и бонусы на электронные, бумажные и аудиокниги.
Где можно заказать книгу в вагон
Приобретенную при оформлении билета книгу пассажир получает непосредственно на своей полке в начале поездки.
Услуга действует на международных рейсах в следующие страны:
- Польша (Перемышль, Хелм);
- Венгрия (Будапешт);
- Молдова (Кишинев);
- Румыния (Бухарест).
Также опция доступна во флагманских поездах внутреннего сообщения:
- №81/82 "Сакура" (Киев - Ужгород);
- №95/96 "Гуцульщина" (Киев - Рахов);
- №01/02 "Единство" (Харьков - Рахов);
- №15/16 "Лесь Курбас" (Харьков - Ивано-Франковск);
- №17/18 "Сковорода" (Харьков - Ужгород);
- №79/80 "Сичеслав" (Днепр - Львов);
- №106/105 "Черноморец" (Одесса - Киев);
- №43/44 "Стефания" (Ивано-Франковск - Днепр);
- №7/8 "Буковина" (Киев - Черновцы);
- №92/91 "Леополис" (Львов - Киев).
Партнерские скидки и бонусы
В программе лояльности перевозчика доступны специальные предложения от партнеров за баллы "Обнимашки":
- Readeat - 300 грн бонусами на книги;
- Абук - бесплатный доступ к аудиокнигам;
- Книголенд - скидка 15% на книги и промокод на 100 грн;
- Мастерская историй "Мриелов" - скидка 20%;
- Librarius - скидка 25% на электронные и аудиокниги;
- Книжный магазин Е - скидка 12% на бумажные издания;
- MEGOGO BOOKS - скидка 15%;
- #книголов - скидка 300 грн на заказ;
- Ukraіner - 10% скидки на подарочные фотобуки и книги.
Почему это важно
Украинский издательский бизнес несет системные потери в результате полномасштабной войны.
Из-за российских ударов по складам и типографиям за последние месяцы было уничтожено более 10 миллионов книг. Покупка литературы в дорогу позволяет поддержать работу издательств, книжных магазинов и авторов.
Что делать пассажирам во время тревоги
Напомним, что в случае объявления воздушной тревоги или угрозы вражеского обстрела пассажирам железной дороги важно четко знать алгоритм действий по собственной безопасности.
Инструкции от железнодорожников помогают сохранить жизнь как во время пребывания на вокзалах, так и во время поезда.
Пассажирам железнодорожной инфраструктуры напоминают, что во время тревоги на вокзале необходимо направляться в укрытие и строго соблюдать правила безопасности.
Если угроза застала непосредственно в пути, пассажирам советуют действовать по инструкциям персонала поезда для защиты от ракетных или авиационных ударов.