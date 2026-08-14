"Укрзализныця" возвращает популярный сервис: где уже можно воспользоваться
В электричке повышенного комфорта "Укрзализныци" вернули торговые автоматы со снеками и напитками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Главное:
Вендинговые автоматы возвращаются в региональные поезда "Укрзализныци".
Первый маршрут с обновленной услугой - Львов - Хмельницкий.
Оплата производится картой, а ассортимент товаров расширили.
Перевозчик ищет партнеров среди бизнеса для установки автоматов в других регионах.
Где работают автоматы и как они устроены
Продажа товаров восстановили на борту электрички повышенного комфорта, курсирующего по маршруту Хмельницкий - Тернополь - Львов.
В торговых аппаратах пассажиры могут приобрести скорые перекусы и напитки.
Среди главных преимуществ сервиса:
- оплата картой в несколько кликов;
- прозрачные условия - все товары и цены видны на витрине;
- расширенный ассортимент снеков и напитков.
Как бизнесу стать партнером "Укрзализныци"
Компания объявила о поиске партнеров в сфере автоматизированной продажи товаров.
УЗ открыта к сотрудничеству и рассматривает возможность установки вендинговых аппаратов и других региональных поездах.
Представители бизнеса, желающие присоединиться к проекту, могут отправить свои предложения по электронной почте ppk@uz.gov.ua.
Помощь пассажирам УЗ
Напомним, что на фоне регулярных вызовов безопасности и атак на инфраструктуру перевозчик системно поддерживает пассажиров во время задержек рейсов и в случае угрозы непосредственно в пути.
В частности, для людей, чьи поезда задерживаются из-за российских обстрелов Одесской области, "Укрзализныця" организовала горячее питание. Помощь предусмотрена как для пассажиров, так и для членов поездных бригад.
Кроме того, железнодорожники напоминают о правилах действий для пассажиров в случае возникновения угрозы во время поездки. Все проводники прошли соответствующий инструктаж и предупреждают людей об опасности, а пассажирам важно четко следовать их указаниям.
В то же время компания продолжает расширять список сервисов для улучшения комфорта в пути.
К примеру, недавно стало известно, что пассажиры "Укрзализныци" могут заказывать книги непосредственно в вагон. Новую услугу запускают для поддержки украинских издательств, а сделать заказ можно при покупке билета.