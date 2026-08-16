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Ошибка в билете на поезд за границу: что нужно знать украинцам перед поездкой

19:50 16.08.2026 Вс
3 мин
Сколько ошибок в фамилии простят на границе и как бесплатно добраться до самолета?
aimg Сергей Козачук
Ошибка в билете на поезд за границу: что нужно знать украинцам перед поездкой Фото: опечатка в билете на поезд за границу больше не проблема (Getty Images)
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Пассажиры международных рейсов могут указывать свои данные при покупке билетов как на украинском, так и на английском языке. В то же время для путешествующих в Молдову появилась новая удобная опция для доезда в аэропорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Главное:

При покупке билета на украинском языке имя и фамилия автоматически транслитерируются по стандартам ГМСУ.

Различия в написании по сравнению с загранпаспортом не создают проблем при проверке.

В билете допускается до 3 ошибок в имени и фамилии - документ все равно считается действительным.

Для пассажиров поезда № 351/352 Киев - Кишинев запустили удобную остановку и бесплатный рейс в аэропорт Молдовы.

Правила написания имени и транслитерации

При покупке билета украиноязычные данные автоматически транслитерируются по стандартам Государственной миграционной службы Украины в соответствии с постановлением Кабинета Министров.

Эксперты отмечают, что разница между транслитерацией в билете и загранпаспорте не создает проблем во время проверки.

Основные нюансы по написанию данных:

  • Разногласия с паспортом - отличия в транслитерации не являются основанием для отказа в проезде.
  • Допустимые ошибки - в билете разрешается наличие до 3 ошибок в имени и фамилии - документ все равно будет считаться действительным.

Проверить написание фамилии и имени латинскими буквами можно с помощью сервиса Государственной миграционной службы Украины.

Бесплатный трансфер в аэропорт Кишинев

После успешной тестовой поездки поезда № 351 Киев - Кишинев к станции Ревака был подтвержден высокий спрос на этот маршрут среди авиапассажиров.

Молдавская сторона подготовила бесплатные автобусные рейсы от железнодорожной станции непосредственно в аэропорт.

Как воспользоваться услугой:

  • Купить билет на поезд № 351/352 Киев - Кишинев до конечной станции.
  • Предупредить проводника во время поездки о необходимости добраться до аэропорта.
  • Выйти на станции Ревака (не выходя на центральный вокзал) и пересесть на бесплатный рейс.

Остановка на станции Ревака действует только в направлении из Киева в Кишинев. В обратном направлении пассажирам необходимо самостоятельно добираться до центрального вокзала молдавской столицы.

Безопасность и сервисы во время поездок в поездах

Пассажирам железнодорожного транспорта напомнили правила безопасности и действующий алгоритм реагирования при возникновении конфликтов или угроз в вагонах.

В частности, как отмечают в "Укрзализныци", для защиты пассажиров в поездах действует четкий порядок действий и привлечение полиции в случае угрозы или насилия.

В случае возникновения опасной ситуации пассажирам рекомендуют немедленно обращаться к проводнику или начальнику поезда, вызывающим правоохранителей на ближайшую станцию.

Кроме того, перевозчик продолжает восстанавливать и развивать пассажирские услуги. Так недавно в электричке повышенного комфорта вернули торговые автоматы со снеками и напитками для удобства пассажиров во время поездки.

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