Ошибка в билете на поезд за границу: что нужно знать украинцам перед поездкой

Пассажиры международных рейсов могут указывать свои данные при покупке билетов как на украинском, так и на английском языке. В то же время для путешествующих в Молдову появилась новая удобная опция для доезда в аэропорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Главное:

При покупке билета на украинском языке имя и фамилия автоматически транслитерируются по стандартам ГМСУ. Различия в написании по сравнению с загранпаспортом не создают проблем при проверке. В билете допускается до 3 ошибок в имени и фамилии - документ все равно считается действительным. Для пассажиров поезда № 351/352 Киев - Кишинев запустили удобную остановку и бесплатный рейс в аэропорт Молдовы.

Правила написания имени и транслитерации

При покупке билета украиноязычные данные автоматически транслитерируются по стандартам Государственной миграционной службы Украины в соответствии с постановлением Кабинета Министров.

Эксперты отмечают, что разница между транслитерацией в билете и загранпаспорте не создает проблем во время проверки.

Основные нюансы по написанию данных:

Разногласия с паспортом - отличия в транслитерации не являются основанием для отказа в проезде.

- отличия в транслитерации не являются основанием для отказа в проезде. Допустимые ошибки - в билете разрешается наличие до 3 ошибок в имени и фамилии - документ все равно будет считаться действительным.

Проверить написание фамилии и имени латинскими буквами можно с помощью сервиса Государственной миграционной службы Украины.

Бесплатный трансфер в аэропорт Кишинев

После успешной тестовой поездки поезда № 351 Киев - Кишинев к станции Ревака был подтвержден высокий спрос на этот маршрут среди авиапассажиров.

Молдавская сторона подготовила бесплатные автобусные рейсы от железнодорожной станции непосредственно в аэропорт.

Как воспользоваться услугой:

Купить билет на поезд № 351/352 Киев - Кишинев до конечной станции.

Предупредить проводника во время поездки о необходимости добраться до аэропорта.

Выйти на станции Ревака (не выходя на центральный вокзал) и пересесть на бесплатный рейс.

Остановка на станции Ревака действует только в направлении из Киева в Кишинев. В обратном направлении пассажирам необходимо самостоятельно добираться до центрального вокзала молдавской столицы.