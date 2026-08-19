УЗ подвоює кількість місць на популярний рейс до Польщі

Сервіси від "Укрзалізниці" для пасажирів

Нагадаємо, український залізничний перевізник системно розширює перелік послуг для комфорту пасажирів під час поїздок.

Зокрема, нещодавно компанія запустила книжковий сервіс, завдяки якому книги доставлятимуть прямо до купе під час купівлі квитка, щоб підтримати вітчизняні видавництва.

Крім того, для пасажирів відновили ще один зручний формат обслуговування - "Укрзалізниця" повертає популярний сервіс у вигляді торговельних автоматів зі снеками та напоями у поїздах підвищеного комфорту.

Також перевізник спростив умови для пасажирів міжнародних рейсів. Тепер незначна помилка у квитку на поїзд за кордон не стане перешкодою для подорожі, а самі дані дозволили вказувати як українською, так і англійською мовами.