УЗ удваивает количество мест на популярный рейс в Польшу

"Укрзализныця" добавит вагоны к поезду №23/24 Киев - Хелм, что позволит удвоить количество мест на этом популярном зарубежном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

В общей сложности за эти 10 дней услугами железной дороги воспользовались 892 610 пассажиров.

В частности, в период с 10 по 19 августа по железной дороге транспортировали:

При наличии возможности составов поездов также будут включать дополнительные вагоны, чтобы обеспечить пассажиров необходимым количеством билетов.

Кроме того, перевозчик постоянно мониторит спрос и по другим направлениям.

В этот период украинцы будут массово возвращаться с отдыха, детских лагерей и каникул.

В компании объясняют, что такое решение принято в ожидании пикового пассажиропотока в конце лета.

За последние 10 дней по железной дороге воспользовались почти 900 тысяч пассажиров

Компания мониторит спрос и при необходимости будет прибавлять вагоны на другие направления.

Подготовка к пику перевозок в конце августа , когда украинцы возвращаются с отдыха и каникул.

Сервисы от "Укрзализныци" для пассажиров

Напомним, украинский железнодорожный перевозчик системно расширяет список услуг для комфорта пассажиров во время поездок.

В частности, недавно компания запустила книжный сервис, благодаря которому книги будут доставляться прямо в купе при покупке билета, чтобы поддержать отечественные издательства.

Кроме того, для пассажиров восстановили еще один удобный формат обслуживания - "Укрзализныця" возвращает популярный сервис в виде торговых автоматов со снеками и напитками в поездах повышенного комфорта.

Также перевозчик упростил условия для пассажиров международных рейсов. Теперь незначительная ошибка в билете на поезд за границу не станет препятствием для поездки, а сами данные позволили указывать как на украинском, так и на английском языках.