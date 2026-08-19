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Главная » Жизнь » Общество

УЗ удваивает количество мест на популярный рейс в Польшу

18:45 19.08.2026 Ср
2 мин
Поток пассажиров к концу лета существенно возрастет
aimg Сергей Козачук
УЗ удваивает количество мест на популярный рейс в Польшу Фото: УЗ ожидает пикового пассажиропотока в конце лета (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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"Укрзализныця" добавит вагоны к поезду №23/24 Киев - Хелм, что позволит удвоить количество мест на этом популярном зарубежном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Главное:

Пассажироемкость поезда №23/24 Киев-Хелм увеличится вдвое.

Подготовка к пику перевозок в конце августа, когда украинцы возвращаются с отдыха и каникул.

Компания мониторит спрос и при необходимости будет прибавлять вагоны на другие направления.

За последние 10 дней по железной дороге воспользовались почти 900 тысяч пассажиров

Причины решения и мониторинг спроса

В компании объясняют, что такое решение принято в ожидании пикового пассажиропотока в конце лета.

В этот период украинцы будут массово возвращаться с отдыха, детских лагерей и каникул.

Кроме того, перевозчик постоянно мониторит спрос и по другим направлениям.

При наличии возможности составов поездов также будут включать дополнительные вагоны, чтобы обеспечить пассажиров необходимым количеством билетов.

Статистика детских перевозок

Параллельно "Укрзализныця" увеличивает объемы социальных и групповых перевозок.

В частности, в период с 10 по 19 августа по железной дороге транспортировали:

  • 35 тысяч детей в составе более 1160 групп;
  • юных спортсменов, направлявшихся в оздоровительные лагеря;
  • детей, проходящих лечение в национальной детской специализированной больнице "Охматдет";
  • детей погибших железнодорожников

В общей сложности за эти 10 дней услугами железной дороги воспользовались 892 610 пассажиров.

Сервисы от "Укрзализныци" для пассажиров

Напомним, украинский железнодорожный перевозчик системно расширяет список услуг для комфорта пассажиров во время поездок.

В частности, недавно компания запустила книжный сервис, благодаря которому книги будут доставляться прямо в купе при покупке билета, чтобы поддержать отечественные издательства.

Кроме того, для пассажиров восстановили еще один удобный формат обслуживания - "Укрзализныця" возвращает популярный сервис в виде торговых автоматов со снеками и напитками в поездах повышенного комфорта.

Также перевозчик упростил условия для пассажиров международных рейсов. Теперь незначительная ошибка в билете на поезд за границу не станет препятствием для поездки, а сами данные позволили указывать как на украинском, так и на английском языках.

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