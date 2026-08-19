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УЗ подвоює кількість місць на популярний рейс до Польщі

18:45 19.08.2026 Ср
2 хв
Потік пасажирів наприкінці літа суттєво зросте
aimg Сергій Козачук
УЗ подвоює кількість місць на популярний рейс до Польщі Фото: УЗ очікує пікового пасажиропотоку наприкінці літа (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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"Укрзалізниця" додасть вагони до поїзда №23/24 Київ - Хелм, що дозволить подвоїти кількість місць на цьому популярному закордонному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Головне:

Пасажиромісткість поїзда №23/24 Київ - Хелм збільшиться вдвічі.

Підготовка до піку перевезень наприкінці серпня, коли українці повертаються з відпочинку та канікул.

Компанія моніторить попит і за потреби додаватиме вагони на інші напрямки.

За останні 10 днів залізницею скористалися майже 900 тисяч пасажирів

Причини рішення та моніторинг попиту

У компанії пояснюють, що таке рішення ухвалене в очікуванні пікового пасажиропотоку наприкінці літа.

У цей період українці масово повертатимуться з відпочинку, дитячих таборів та канікул.

Крім того, перевізник постійно моніторить попит і на інших напрямках.

За наявності можливості до складів поїздів також включатимуть додаткові вагони, аби забезпечити пасажирів необхідною кількістю квитків.

Статистика дитячих перевезень

Паралельно "Укрзалізниця" нарощує обсяги соціальних та групових перевезень.

Зокрема, у період з 10 по 19 серпня залізницею транспортували:

  • 35 тисяч дітей у складі понад 1160 груп;
  • юних спортсменів, які прямували до оздоровчих таборів;
  • дітей, які проходять лікування у національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит";
  • дітей загиблих залізничників.

Загалом за ці 10 днів послугами залізниці скористалися 892 610 пасажирів.

Сервіси від "Укрзалізниці" для пасажирів

Нагадаємо, український залізничний перевізник системно розширює перелік послуг для комфорту пасажирів під час поїздок.

Зокрема, нещодавно компанія запустила книжковий сервіс, завдяки якому книги доставлятимуть прямо до купе під час купівлі квитка, щоб підтримати вітчизняні видавництва.

Крім того, для пасажирів відновили ще один зручний формат обслуговування - "Укрзалізниця" повертає популярний сервіс у вигляді торговельних автоматів зі снеками та напоями у поїздах підвищеного комфорту.

Також перевізник спростив умови для пасажирів міжнародних рейсів. Тепер незначна помилка у квитку на поїзд за кордон не стане перешкодою для подорожі, а самі дані дозволили вказувати як українською, так і англійською мовами.

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