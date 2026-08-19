УЗ подвоює кількість місць на популярний рейс до Польщі

"Укрзалізниця" додасть вагони до поїзда №23/24 Київ - Хелм, що дозволить подвоїти кількість місць на цьому популярному закордонному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

Зокрема, у період з 10 по 19 серпня залізницею транспортували:

За наявності можливості до складів поїздів також включатимуть додаткові вагони, аби забезпечити пасажирів необхідною кількістю квитків.

Крім того, перевізник постійно моніторить попит і на інших напрямках.

У цей період українці масово повертатимуться з відпочинку, дитячих таборів та канікул.

У компанії пояснюють, що таке рішення ухвалене в очікуванні пікового пасажиропотоку наприкінці літа.

За останні 10 днів залізницею скористалися майже 900 тисяч пасажирів

Компанія моніторить попит і за потреби додаватиме вагони на інші напрямки.

Підготовка до піку перевезень наприкінці серпня , коли українці повертаються з відпочинку та канікул.

Сервіси від "Укрзалізниці" для пасажирів

Нагадаємо, український залізничний перевізник системно розширює перелік послуг для комфорту пасажирів під час поїздок.

Зокрема, нещодавно компанія запустила книжковий сервіс, завдяки якому книги доставлятимуть прямо до купе під час купівлі квитка, щоб підтримати вітчизняні видавництва.

Крім того, для пасажирів відновили ще один зручний формат обслуговування - "Укрзалізниця" повертає популярний сервіс у вигляді торговельних автоматів зі снеками та напоями у поїздах підвищеного комфорту.

Також перевізник спростив умови для пасажирів міжнародних рейсів. Тепер незначна помилка у квитку на поїзд за кордон не стане перешкодою для подорожі, а самі дані дозволили вказувати як українською, так і англійською мовами.