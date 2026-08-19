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РФ ударила реактивными дронами по Житомиру, было попадание в здание Нацполиции

16:44 19.08.2026 Ср
1 мин
Информация о пострадавших в результате обстрела уточняется
aimg Валерий Ульяненко
РФ ударила реактивными дронами по Житомиру, было попадание в здание Нацполиции Фото: спасатели уже работают на месте попадания (facebook.com DSNSKyiv)
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Российские оккупанты ударили по Житомиру реактивными беспилотниками. Зафиксировано попадание в здание Главного управления Национальной полиции области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Враг атаковал Житомир реактивными дронами. Есть попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области", - отметил он.

Бунечко добавил, что на месте "прилета" работают спасатели ГСЧС, бригады экстренной медицинской помощи и другие специальные службы. Информация о погибших и пострадавших в результате вражеского удара уточняется.

"Прошу сохранять спокойствие, не распространять фото и видео с места происшествия и доверять только официальным источникам", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, сегодня утром россияне ударили по маршрутке в Херсоне. В результате обстрела погибли четверо пожилых людей, еще пятеро были ранены.

Отметим, в ночь на 19 августа РФ массированно атаковала Украину ракетами и десятками дронов сразу по нескольким направлениям. Украинская ПВО сбила/подавила 56 вражеских целей, в десяти локациях зафиксированы попадания.

Также вчера, 18 августа, российские реактивные беспилотники впервые за время войны долетели до западных областей Украины. Мониторинговые каналы писали о том, что дроны пролетели около 900 километров.

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