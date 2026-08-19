РФ ударила реактивными дронами по Житомиру, было попадание в здание Нацполиции

Российские оккупанты ударили по Житомиру реактивными беспилотниками. Зафиксировано попадание в здание Главного управления Национальной полиции области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Враг атаковал Житомир реактивными дронами. Есть попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области", - отметил он.

Бунечко добавил, что на месте "прилета" работают спасатели ГСЧС, бригады экстренной медицинской помощи и другие специальные службы. Информация о погибших и пострадавших в результате вражеского удара уточняется.

"Прошу сохранять спокойствие, не распространять фото и видео с места происшествия и доверять только официальным источникам", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, сегодня утром россияне ударили по маршрутке в Херсоне. В результате обстрела погибли четверо пожилых людей, еще пятеро были ранены.

Отметим, в ночь на 19 августа РФ массированно атаковала Украину ракетами и десятками дронов сразу по нескольким направлениям. Украинская ПВО сбила/подавила 56 вражеских целей, в десяти локациях зафиксированы попадания.