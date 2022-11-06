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УЗ обновила движение поездов в Сумской области после обстрела: график

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Сумы, Воскресенье 06 ноября 2022 21:35
УЗ обновила движение поездов в Сумской области после обстрела: график Фото: УЗ обновила движение поездов в Сумской области после обстрела (uz.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Расписание движения ряда поездов 7 ноября утром обновили на фоне повреждения россиянами железной дороги в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Новый график движения поездов:

  • Поезд 6888 Ворожба - Лебединская будет выедет из станции "Белополье" по графику.
  • Поезд 806 Конотоп - Харьков будет следовать от станции "Белополье" по графику (на участке Конотоп - Гадание отменен).
  • Поезд 6012 Ворожба - Тростянец-Смородино выедет из станции "Белополье" по графику.
  • Поезд 779 Сумы - Киев будет следовать от станции "Ворожба". От сумского железнодорожного вокзала для пассажиров в 6:00 будут организованы автобусы для подвоза в Ворожбу.

Напомним, в воскресенье, 6 ноября, оккупанты обстреляли Сумскую область. Одна из местных жительниц погибла, другая получила ранения.

Позже глава ОВА Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил о повреждении железнодорожной инфраструктуры на участке между Сумами и Конотопом.

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