УЗ обновила движение поездов в Сумской области после обстрела: график

Расписание движения ряда поездов 7 ноября утром обновили на фоне повреждения россиянами железной дороги в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram .

Напомним, в воскресенье, 6 ноября, оккупанты обстреляли Сумскую область. Одна из местных жительниц погибла, другая получила ранения.

Позже глава ОВА Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил о повреждении железнодорожной инфраструктуры на участке между Сумами и Конотопом.

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