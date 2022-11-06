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Россияне повредили железную дорогу в Сумской области: что известно

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Сумская область, Воскресенье 06 ноября 2022 18:37
Россияне повредили железную дорогу в Сумской области: что известно Иллюстративное фото: россияне повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате обстрелов российских оккупантов была повреждена железнодорожная инфраструктура на участке между Сумами и Конотопом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Сумской области Дмитрия Живицкого в Telegram.

Он призвал всех, кто находится в поездах в пределах Сумской области или собираются в ближайшее время ехать, следить за сообщениями. По словам Живицкого, будет организована эвакуация и подвоз пассажиров.

Глава ОВА сообщил, что уже была организована эвакуация и довоз в Сумы пассажиров поезда 780 Киев-Сумы.

Напомним, сегодня россияне обстреляли Сумскую область, они выпустили 72 снаряда Ворожбянской общине. Одна из местных жительниц погибла, другая получила ранения.

"Укрзализныця" изменила движение ряда поездов из-за вражеских обстрелов. Большинство рейсов будут следовать с задержкой и по измененому расписанию.

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